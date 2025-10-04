قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار سوهاج | افتتاح مساجد ومتنزهات جديدة.. استعدادات لمواجهة الفيضان.. وحبس مستريح التأشيرات

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حراكًا واسعًا على المستويين الخدمي والأمني والقضائي، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.

افتتاح مسجد "سيدي أبو الهوى" بطهطا

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مسجد "سيدي أبو الهوى" بمدينة طهطا، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث أكد المحافظ أن المساجد منابر للوسطية ونشر القيم الإنسانية والدينية الصحيحة.

تطوير منتزه المحطة بطهطا

وفي جولة ميدانية، تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة منتزه المحطة أمام محطة السكة الحديد بطهطا، على مساحة 350 مترًا مربعًا، ليصبح متنفسًا حضاريًا للأهالي، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في مشروعات التطوير الحضري.

مواجهة تداعيات فيضان النيل

من ناحية أخرى، وجَّه المحافظ الوحدات المحلية ومديرية الري بمتابعة موقف فيضان النيل، مع إخلاء الأراضي المهددة بالخطر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات. 

وأكد وكيل وزارة الري أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة، دون تسجيل خسائر حتى الآن.

حبس مستريح التأشيرات الوهمية

قضائيًا، أمرت النيابة العامة بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر "تأشيرات عمل وهمية"، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بزعم تسفيرهم للخارج.

ضبطت الأجهزة بحوزته جوازات سفر وتأشيرات مزيفة، إلى جانب دفاتر مدون بها بيانات الضحايا.

قضية طلاق مثيرة للجدل

وعلى صعيد قضايا الأسرة، شهدت محكمة الأسرة بسوهاج دعوى طلاق غريبة، أقامتها سيدة عشرينية ضد زوجها الذي اعتاد التحدث معها ومع طفلهما بأصوات شخصيات كرتونية مثل "سبونج بوب" و"ميكي ماوس"، مؤكدة أن حياتها الزوجية أصبحت مستحيلة، مطالبة بتطليقها للضرر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج فيضان حبس

