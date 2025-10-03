قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مسجد "سيدي أبو الهوى" بمدينة طهطا، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف.

حضر الافتتاح الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والنائب إبراهيم أبو دوح عضو مجلس النواب.

وذلك إلى جانب أحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، وجمع غفير من الأهالي.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدًا أن حماية الأرض والعرض هي أسمى مراتب العطاء، يهب فيها الإنسان روحه ليُسجَّل في سجل المجد والخلود.

ويُعد المسجد الجديد، المكوَّن من دورين، إضافة مهمة لدور العبادة بالمنطقة، حيث يلبي احتياجات المصلين بمدينة طهطا والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، على الدور المجتمعي والروحي للمساجد في نشر صحيح الدين وتعزيز القيم الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المشروعات الدينية والتعليمية بما يخدم المواطنين ويُرسخ لثقافة الوسطية والاعتدال.

