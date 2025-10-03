محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر

بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، مسجد "سيدي أبو الهوى" بمدينة طهطا، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف.

حضر الافتتاح الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والنائب إبراهيم أبو دوح عضو مجلس النواب.

محافظة سوهاج

وذلك إلى جانب أحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، وجمع غفير من الأهالي.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدًا أن حماية الأرض والعرض هي أسمى مراتب العطاء، يهب فيها الإنسان روحه ليُسجَّل في سجل المجد والخلود.

ويُعد المسجد الجديد، المكوَّن من دورين، إضافة مهمة لدور العبادة بالمنطقة، حيث يلبي احتياجات المصلين بمدينة طهطا والقرى المجاورة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، على الدور المجتمعي والروحي للمساجد في نشر صحيح الدين وتعزيز القيم الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المشروعات الدينية والتعليمية بما يخدم المواطنين ويُرسخ لثقافة الوسطية والاعتدال.