الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
جامعة سوهاج: ما تحقق ملحمة شارك فيها 150 كادرا طبيا

إسراء صبري

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في إجراء 120 عملية جراحية للعيون في يوم واحد، ضمن جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن ما تحقق هو ملحمة شارك فيها أكثر من 150 من الكوادر الطبية، ما بين أطباء وهيئة تمريض وفنيين.

وأوضح النعماني، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن قسم العيون يضم أكثر من 100 طبيب من مختلف الدرجات العلمية، يعملون ضمن منظومة متكاملة تضم 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أن العمليات بدأت منذ الصباح الباكر واستمرت حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة فاعلة من جميع الأساتذة، وعلى رأسهم الدكتور جمال عبد اللطيف، الأب الروحي للقسم، مؤكدًا أن هذا ليس الحدث الأول، إذ سبق تنفيذ يوم جراحي خاص بالشبكية أجري خلاله 25 عملية بنجاح.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفى الجامعي بسوهاج أصبح نموذجًا للعمل الجماعي والاحترافي في تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث نفذ قسم العيون 960 عملية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلى جانب أقسام أخرى مثل العظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحات القلب والقسطرة القلبية، بإجمالي مئات العمليات التي تطلبت إمكانيات بشرية وتقنية عالية.

واختتم النعماني حديثه قائلًا: «اللي حصل في سوهاج مش بس استعادة للبصر ده استعادة للثقة، في ناس بتسهر علشان غيرها يعيش بصحة جيدة وحياة كريمة».

جامعة سوهاج جراحة العيون جراحة المخ حياة كريمة

فارادي
نيسان Z وتويوتا سوبزا
كارولين عزمي
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

