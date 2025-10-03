جامعة سوهاج: ما تحقق ملحمة شارك فيها 150 كادرا طبيا

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي في إجراء 120 عملية جراحية للعيون في يوم واحد، ضمن جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن ما تحقق هو ملحمة شارك فيها أكثر من 150 من الكوادر الطبية، ما بين أطباء وهيئة تمريض وفنيين.

وأوضح النعماني، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن قسم العيون يضم أكثر من 100 طبيب من مختلف الدرجات العلمية، يعملون ضمن منظومة متكاملة تضم 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى أن العمليات بدأت منذ الصباح الباكر واستمرت حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة فاعلة من جميع الأساتذة، وعلى رأسهم الدكتور جمال عبد اللطيف، الأب الروحي للقسم، مؤكدًا أن هذا ليس الحدث الأول، إذ سبق تنفيذ يوم جراحي خاص بالشبكية أجري خلاله 25 عملية بنجاح.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفى الجامعي بسوهاج أصبح نموذجًا للعمل الجماعي والاحترافي في تنفيذ المبادرة الرئاسية، حيث نفذ قسم العيون 960 عملية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلى جانب أقسام أخرى مثل العظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحات القلب والقسطرة القلبية، بإجمالي مئات العمليات التي تطلبت إمكانيات بشرية وتقنية عالية.

واختتم النعماني حديثه قائلًا: «اللي حصل في سوهاج مش بس استعادة للبصر ده استعادة للثقة، في ناس بتسهر علشان غيرها يعيش بصحة جيدة وحياة كريمة».