الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
جامعة القاهرة: إجراء أكثر من 51 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

حسام الفقي

تلقى د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريًرا من د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، بشأن مؤشرات الأداء ومعدلات الإشغال بمستشفيات قصر العيني خلال شهر يوليو 2025، وعدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار منذ إطلاقها، مع بيان نسب الإشغال بالمستشفيات، والتي تصدرتها مستشفى النساء والتوليد بنسبة 82%، وبنسبة 72% في أبو الريش الياباني، و71% بالطب النفسى ومكافحة الإدمان، وفي الأمراض الباطنة بنسبة 70%، ومركز علاج الأورام والطب النووي بنسبة 62%، ومستشفى الطوارئ والاستقبال "185" بنسبة 60%، ومستشفى المنيل الجامعي بحري بنسبة 60%، ومستشفى المنيل الجامعي قبلي بنسبة 59%، ومستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة" بنسبة 53%، ومركز رعاية الحالات الحرجة بنسبة 44%، ثم مستشفى الملك فهد بنسبة 40%، ومركز السموم القومي بنسبة 36%، ومستشفى المنيل الجامعي التخصصي بنسبة 25%.

وأوضح التقرير، معدلات الإشغال بأقسام مستشفى "المنيل الجامعي بحري"، حيث بلغت نسبة الإشغال بقسم 18 98%، كما بلغت نسبة إشغال الرعاية بقسم 6 نسبة 91%، وقسم 7 بنسبة 79%، وقسم 20 بنسبة 71%، وقسم 17 بنسبة 71%، وقسم 9 بنسبة 70%، وقسم 30 بنسبة 70%، وقسم 19 بنسبة 68%، وقسم 31 بنسبة 63%، وقسم الروماتيزم والتأهيل بنسبة 51%، وقسم 36 بنسبة 51%، وقسم 29 بنسبة 37%، وقسم 28 بنسبة 22%، وقسم العظام بنسبة 9%.

ورصد التقرير، نسبة الإشغال بأقسام مستشفى "المنيل الجامعي قبلي"، حيث بلغت نسبة الإشغال برعاية قسم 3 نسبة 93%، وقسم 4 رعاية متوسطة نسبة 88%، وقسم 23 نسبة 88%، وقسم 2 نسبة 83%، وقسم 3 بنسبة 80%، وقسم 26 بنسبة 78%، وقسم 4 رعاية مركزية بنسبة 74%، وقسم 15 بنسبة 73%، وقسم 14 بنسبة 63%، وقسم 27 بنسبة 58%، وقسم 25 بنسبة 58%، وقسم 16 بنسبة 57%، وقسم 13 بنسبة 57%، وقسم 12 بنسبة 54%، وقسم 24 بنسبة 34%، وقسم طب الصناعات بنسبة 27%، وقسم 1 ذكورة بنسبة 17%، وقسم 1 جلدية بنسبة 15%.

كما كشف التقرير، عن معدلات الإشغال بأقسام مستشفى النساء والتوليد حيث بلغت نسبة الإشغال بقسم 10 نحو 114%، وقسم 33 بنسبة إشغال 100%، وقسم 22 بنسبة إشغال 84%، وقسم 32 بنسبة 80%، وقسم 21 بنسبة إشغال 73%.

وتناول التقرير، عدد العمليات التي تم اجراؤها بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث بلغ إجمالي العلميات التي أجريت بالمرحلة الثانية لقوائم الانتظار خلال الفترة من 1/1/ 2019 حتى يوليو 2025، 51 ألف و456 عملية جراحية، كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم اجراؤها من يونيو 2025 حتى يوليو 2025 (788) عملية.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة تضع إمكانياتها الطبية والعلمية والبشرية في خدمة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات الصحية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية صحية عاجلة وفعّالة لهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، تقوم بدور مهم لخدمة المرضي بالمجان كركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وجزء أصيل من دور الجامعة الوطني في رعاية صحة المواطن وتعزيز المنظومة الطبية في مصر، ومشددًا على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس في مصر وحدها، بل في المنطقة كلها.

ومن جانبه، قال د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة تمثل خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة لملايين المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تجمع بين الخبرة الطبية المتميزة والإمكانات العلمية والبحثية، مؤكدًا حرص إدارة جامعة القاهرة على تطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتحديث الأجهزة الطبية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، بما يضمن تقديم خدمة علاجية تليق بسمعة جامعة القاهرة وتاريخها العريق، وأن تكون مستشفيات الجامعة مركزًا للتكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.

