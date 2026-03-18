وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية

توجه ؤلا ة والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم /الأربعاء/ إلى العاصمة السعودية (الرياض)؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

تأتي مشاركة وزير الخارجية في إطار حرص مصر على الدفع بمسارات التنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لبلورة تحرك موحد إزاء التحديات الراهنة، حيث يستهدف الاجتماع بحث سبل التعامل مع التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد، فضلاً عن مناقشة مستقبل المنطقة والترتيبات الإقليمية اللازمة لضمان استعادة الاستقرار وصون الأمن القومي وتجنيب الإقليم الانزلاق نحو فوضى.