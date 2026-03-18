السفارة المصرية في الدوحة تعلن تسيير رحلتين يوميا إلى القاهرة بدءا من 19 مارس

السفارة المصرية في الدوحة تعلن تسيير رحلتين يومياً إلى القاهرة بدءاً من 19 مارس
السفارة المصرية في الدوحة تعلن تسيير رحلتين يومياً إلى القاهرة بدءاً من 19 مارس
ملك ريان

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة عن بدء تشغيل رحلتين يوميًا بين العاصمة القطرية الدوحة ومدينة القاهرة، وذلك اعتبارًا من يوم 19 مارس 2026، عبر الخطوط الجوية القطرية، في خطوة تستهدف تسهيل حركة السفر وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، خاصة مع تزايد الإقبال على السفر خلال الفترة الحالية.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في توقيت مهم يتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يشهد عادة كثافة في حركة سفر المصريين بالخارج الراغبين في قضاء الإجازة وسط أسرهم في مصر. ومن المتوقع أن تسهم زيادة عدد الرحلات اليومية في تقليل الضغط على الحجوزات، وتوفير خيارات أكثر مرونة للمسافرين.

ودعت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في دولة قطر إلى ضرورة التخطيط المسبق لرحلاتهم، وحجز تذاكر السفر قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ، لتجنب أي صعوبات قد تنشأ نتيجة زيادة الطلب، خاصة في أوقات الذروة. كما شددت على أهمية متابعة المواعيد الرسمية للرحلات والتأكد من استيفاء جميع متطلبات السفر قبل التوجه إلى المطار.

ويعكس تشغيل رحلتين يوميًا مستوى التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في مصر وقطر، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل وتلبية احتياجات الجاليات، فضلاً عن دعم حركة السياحة والسفر بين البلدين. كما يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تعزز من انسيابية حركة الطيران وتخفف من أعباء السفر على المواطنين.

وفي سياق متصل، استغلت السفارة هذه المناسبة لتوجيه التهنئة إلى أبناء الجالية المصرية في قطر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربة عن خالص أمنياتها لهم بقضاء أوقات سعيدة وآمنة، سواء داخل قطر أو خلال عودتهم إلى مصر.

وتواصل السفارة جهودها في متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والعمل على تقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في الفترات التي تشهد كثافة في التنقلات، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، ويعزز من ارتباطهم بوطنهم الأم. 

