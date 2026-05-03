الزراعة تكشف عن حقيقة الطماطم المرشوشة بالأسواق وسبب تذبذب الأسعار

في ظل تزايد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الطماطم وظهور شائعات حول وجود منتجات زراعية “مرشوشة” أو غير صالحة للاستهلاك، خرجت وزارة الزراعة لتوضيح الحقائق وطمأنة المواطنين.

أسعار بعض الخضروات

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه السوق المحلي تقلبات ملحوظة في أسعار بعض الخضروات، ما فتح الباب أمام تداول معلومات غير دقيقة أثارت قلق المستهلكين.

تعزيز الثقة في سلامة المنتجات

وتسعى الجهات الرسمية من خلال التوضيحات المستمرة إلى تعزيز الثقة في سلامة المنتجات الزراعية المصرية، ونفي أي ادعاءات من شأنها التأثير على السوق أو الإضرار بسمعة الصادرات الزراعية في الداخل والخارج.

طماطم مغشوشة أو مرشوشة

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن وجود طماطم مغشوشة أو مرشوشة بمواد ضارة في الأسواق غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الفيديو المنتشر قديم ويعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وقد تم الرد عليه في حينه.

عوامل طبيعية أو تغيرات مناخية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أن ظهور لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم رغم احمرارها من الخارج يعود إلى عوامل طبيعية أو تغيرات مناخية، وليس له أي علاقة باستخدام مواد كيميائية ضارة كما يروج البعض.

تشويه صورة المنتج الزراعي

وشدد على أن هناك حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورة المنتج الزراعي المصري والإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما يُتداول حول تسبب الطماطم أو البطيخ في أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي أو السرطان عارٍ تمامًا من الصحة.

رقابة صارمة على المنتجات

وأشار إلى أن هناك رقابة صارمة على المنتجات الزراعية من خلال جهات متخصصة مثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، الذي يقوم بسحب عينات بشكل دوري للتأكد من سلامة المحاصيل، إلى جانب الالتزام بعدم استخدام المبيدات قبل الحصاد بفترة كافية لضمان سلامة الغذاء.

الثقة الدولية في المنتجات الزراعية

وأضاف أن الثقة الدولية في المنتجات الزراعية المصرية تتجلى في ارتفاع حجم الصادرات وفتح أكثر من 175 سوقًا عالميًا أمامها، بما في ذلك الطماطم، وهو ما يعكس جودة وسلامة الإنتاج الزراعي المصري.

التغيرات المناخية الشديدة

وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح أن السوق شهد ارتفاعًا في الفترات الماضية ووصل الكيلو إلى نحو 50 جنيهًا بعد رمضان، قبل أن يبدأ في التراجع إلى 35 ثم 25 و20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن استمرار التقلبات يرجع إلى التغيرات المناخية الشديدة، متوقعًا أن تشهد الأسعار مزيدًا من الاستقرار والانخفاض خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.