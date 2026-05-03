جيش الاحتلال: تدمير 8 أنفاق واستهداف عشرات المسلحين شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير 8 أنفاق واستهداف عشرات المسلحين شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حذّر اللواء احتياط يتسحاق بريك ممّا وصفه بتدهور خطير في الوضع الاستراتيجي داخل إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار المسار الحالي دون تغييرات جوهرية قد يقود إلى تداعيات تمس مستقبل الدولة على المدى البعيد.

وفي حليل مطوّل، قال بريك إنه قدّم خلال السنوات الماضية، سواء قبل الحرب أو أثنائها، تقييمات اعتبرها دقيقة بشأن أداء المؤسسة العسكرية وتطورات الجبهات المختلفة، مشيرًا إلى أن الواقع وفق رؤيته أثبت صحة عدد من تحذيراته السابقة.