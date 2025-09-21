بعد إجراء 15 جراحة..الانتهاء من قوائم انتظار عمليات الرمد بالبحر الأحمر

أنهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد، عقب إجراء 15 عملية جراحية للمياه البيضاء وزراعة عدسات بمستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وجرت العمليات تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ومتابعة كل من الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور كريم الشبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام.

وتولى إجراء العمليات الأستاذ الدكتور حسام زيادة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر الشريف، بمشاركة فريق أطباء العيون بمستشفى الغردقة العام، وهم الدكتورة ميريل ميشيل، والدكتور مصطفى جمال، والدكتورة ميرنا علاء، إلى جانب طاقم التمريض والفنيين. وأسفرت الجهود عن الانتهاء الكامل من جميع الحالات المسجلة بقوائم الانتظار في المحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبمتابعة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الأزهر الشريف ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن المديرية ستواصل تنفيذ المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة تضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بجميع مدن البحر الأحمر.



