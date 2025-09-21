قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
من فعل ذنبًا كبيرًا.. علي جمعة يوضح كيفية الاغتسال منه بالخطوات
حادث مروع بطريق «إدفو/مرسى علم» بين تريلا وميكروباص يُسفر عن إصابة 16 وإغلاق مؤقت للطريق|تفاصيل
البرتغال وبريطانيا تعترفان رسميا بدولة فلسطينية اليوم الأحد
بينهم عائلة كاملة .. 91 شهيدًا من الرجال والنساء والأطفال في غزة خلال 24 ساعة
إطلاق نار في نيو هامبشاير الأمريكية يسفر عن سقوط العديد من الإصابات
عقب فوزه على الكاميرون.. أشرف صبحي يهنئ منتخب مصر للشباب بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة
هاني رمزي ينتقد تمديد الأهلي للعقود ويطالب بربط مكافآت اللاعبين بالأداء
التعليم : كثافات الفصول لن تتجاوز الـ50 طالباً في العام الدراسي الجديد
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
«فوزية» ست طيبة وبسيطة.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل «أيام» | فيديو
متى تكون صلاة الشروق بالضبط؟ .. صلِّها ركعتين بعد 13 دقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إجراء 15 جراحة..الانتهاء من قوائم انتظار عمليات الرمد بالبحر الأحمر

ابراهيم جادالله

أنهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر قوائم الانتظار الخاصة بعمليات الرمد، عقب إجراء 15 عملية جراحية للمياه البيضاء وزراعة عدسات بمستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وجرت العمليات تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ومتابعة كل من الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور كريم الشبراوي، مدير مستشفى الغردقة العام.

وتولى إجراء العمليات الأستاذ الدكتور حسام زيادة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر الشريف، بمشاركة فريق أطباء العيون بمستشفى الغردقة العام، وهم الدكتورة ميريل ميشيل، والدكتور مصطفى جمال، والدكتورة ميرنا علاء، إلى جانب طاقم التمريض والفنيين. وأسفرت الجهود عن الانتهاء الكامل من جميع الحالات المسجلة بقوائم الانتظار في المحافظة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبمتابعة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الأزهر الشريف ومديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحث العلمي.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن المديرية ستواصل تنفيذ المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة تضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بجميع مدن البحر الأحمر.


 

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

