أخبار البحر الأحمر | صيانة المدارس.. وحملات نظافة.. وتسليم مساكن جديدة للمواطنين

شهدت محافظة البحر الأحمر اليوم سلسلة من الفعاليات والمبادرات الهامة التي تؤكد استمرار الجهود في تحسين الخدمات التعليمية والبيئية والسكنية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

صيانة وتطوير المدارس بالغردقة

تواصل المبادرة المجتمعية لصيانة وتطوير المدارس بمدينة الغردقة تحقيق نجاحات بارزة، حيث تم اليوم استلام (8) مدارس جديدة بعد انتهاء أعمال الصيانة الشاملة ضمن الخطة التي تستهدف (23) مدرسة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية برئاسة اللواء ياسر حماية رئيس المدينة، بحضور قيادات التعليم والتنفيذيين، حيث شملت المدارس التي جرى تطويرها: مدرسة الفريق يوسف عفيفي للتعليم الأساسي، مدرسة التقوى الابتدائية، مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات، مدرسة بلال بن رباح، مدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية، مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات، وأخيرًا مدرسة النقيب مبارك الابتدائية المشتركة.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الأعمال لم تكن شكلية، وإنما استهدفت تحسين البيئة التعليمية بشكل حقيقي، مشيرًا إلى تخصيص عمال نظافة دائمين بكل مدرسة ضمن المبادرة، مع الإشادة بدور رجال الأعمال والمستثمرين في رعاية هذه المدارس والمساهمة في تطويرها.

حملة نظافة بيئية على شاطئ الغردقة

وفي إطار المشاركة في "اليوم العالمي للنظافة"، نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة حملة توعية ونظافة بيئية على شاطئ منتجع العائلات بالغردقة، بمشاركة جمعية هيبكا، مشروع الغردقة الخضراء، محميات البحر الأحمر، بالإضافة إلى متطوعين من الشباب وفريق الإنقاذ البحري ورواد الأندية.

وأكدت المحافظة أن الحملة شملت مواقع متعددة بمدن البحر الأحمر مثل مرسى علم وسفاجا وسوما باي وعدد من الفنادق ومراكز الغوص، تعزيزًا لجهود الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية.

تسليم مساكن بديلة لأهالي العشوائيات

كما شهدت مدينة الغردقة اليوم إجراء قرعة علنية لتسليم (16) وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "الروضة" بديل العشوائيات، لعدد من الأسر من مناطق "زرزارة وجبل العفش"، وذلك بحضور اللجنة التنفيذية والقانونية المختصة.

وأكد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للسكان، بما يضمن لهم سكنًا آمنًا ومستقرًا يحفظ كرامتهم ويحسن من جودة حياتهم.

