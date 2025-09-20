صحة البحر الأحمر تعلن الانتهاء من قوائم الانتظار لعمليات الرمد المسجلة بالمحافظة

انتهت مديرية الصحة بالبحر الأحمر من قوائم الانتظار للحالات المسجلة بقوائم الانتظار لعمليات الرمد.

وانتهت المديرية من إجراء 15 عملية مياه بيضاء وزراعة عدسات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بمشاركة فريق أطباء العيون بمستشفى الغردقة العام.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المديرية مستمرة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة

