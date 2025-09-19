ندوات إرشادية بالبحر الأحمر لرفع الوعي حول الأمراض والتحصينات البيطرية

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، نظم أطباء الإرشاد البيطري بالوحدات البيطرية في مختلف مدن البحر الأحمر سلسلة من الندوات التوعوية خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2025.

وتركزت الندوات على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بشأن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفي مقدمتها مرض السعار، وذلك في إطار الاستعداد لليوم العالمي للسعار. كما تضمنت الندوات التعريف بطرق الوقاية وأهمية سرعة التعامل الطبي في حال حدوث أي إصابة أو تعرض محتمل.

كما شملت اللقاءات الإرشادية التوعية بمرض الحمى القلاعية (SAT 1) وأهمية التحصين في إطار الحملة القومية التي تنفذها وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامتها، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رشا صلاح أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة شاملة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين وأصحاب المزارع والعاملين في مجال تربية الحيوانات، مشددة على أن الطب البيطري بالبحر الأحمر مستمر في تنفيذ برامجه التوعوية والتحصينية للحد من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة.