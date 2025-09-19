قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية
صور.. شواطئ الإسكندرية بلا رواد بعد قرار الغلق بسبب اضطراب حالة البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ندوات إرشادية بالبحر الأحمر لرفع الوعي حول الأمراض والتحصينات البيطرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإشراف الدكتورة رشا صلاح، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، نظم أطباء الإرشاد البيطري بالوحدات البيطرية في مختلف مدن البحر الأحمر سلسلة من الندوات التوعوية خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر 2025.

وتركزت الندوات على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بشأن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفي مقدمتها مرض السعار، وذلك في إطار الاستعداد لليوم العالمي للسعار. كما تضمنت الندوات التعريف بطرق الوقاية وأهمية سرعة التعامل الطبي في حال حدوث أي إصابة أو تعرض محتمل.

كما شملت اللقاءات الإرشادية التوعية بمرض الحمى القلاعية (SAT 1) وأهمية التحصين في إطار الحملة القومية التي تنفذها وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان سلامتها، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكدت الدكتورة رشا صلاح أن هذه الندوات تأتي في إطار خطة شاملة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين وأصحاب المزارع والعاملين في مجال تربية الحيوانات، مشددة على أن الطب البيطري بالبحر الأحمر مستمر في تنفيذ برامجه التوعوية والتحصينية للحد من انتشار الأمراض وحماية الصحة العامة.

الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الطب البيطرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

قانون العمل الجديد

أقصى عدد إجازات للموظفين في قانون العمل الجديد.. تفاصيل

مجلس النواب

البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

مجلس النواب

بديل الحبس.. اعرف ضوابط المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد