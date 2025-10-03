قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج: ندعم قضايا المرأة ومناهضة كل أشكال العنف ضدها

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

أكد محافظ سوهاج دكتور عبدالفتاح سراج، أن المحافظة تعد داعماً رئيسياً لقضايا المرأة، ولكافة الأنشطة والفعاليات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، خاصة ما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لوضع رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة تعزز من الدور الفاعل في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماع اللجنة الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الدور المنوط باللجنة في التنسيق السريع بين كافة الجهات المعنية لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وضمان محاسبة الجناة في أسرع وقت، مع تقديم الدعم والرعاية اللازمة للضحايا، سواء كان العنف جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، بما يحافظ على حقوقهن ويحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وقال إن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم مبادرات المجلس القومي للمرأة، خاصة تلك التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف الأسري والمجتمعي، وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، لافتاً إلى أن تمكين المرأة يعد أحد محاور التنمية المستدامة، ويأتي في صميم رؤية الدولة لبناء مجتمع متوازن وآمن.

وأضاف أن حماية المرأة والطفل من الممارسات السلبية، مثل الزواج المبكر وختان الإناث، أولوية تستدعي تكاتف المؤسسات الرسمية والمدنية والدينية، مشيراً إلى أن نشر الوعي في القرى والنجوع يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الظواهر، وأن المبادرات المجتمعية مثل "طرق الأبواب" أثبتت فعاليتها في تغيير المفاهيم والسلوكيات.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، عن شكرها وتقديرها للمحافظ على دعمه المستمر لقضايا المرأة، مستعرضة أهم الملفات والقضايا التي يتعامل معها المجلس في مجال مناهضة العنف، فضلا عن استعراض تقرير مكتب شكاوى المرأة بسوهاج.

كما استعرضت الدكتورة سحر وهبي، جهود المجلس في تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم ريادة الأعمال والشمول المالي، بالإضافة إلى تطوير الحرف التراثية مثل حرفة "التل" بجزيرة شندويل و"المنسوجات اليدوية" بالكوثر عبر كيان متكامل للتدريب والإنتاج والتسويق.

وأكدت مقررة المجلس، أن المجلس يعمل على مناهضة الزواج المبكر وختان الإناث، والتأكيد على أهمية التعليم للفتيات، من خلال ندوات يشارك بها رجال الدين والشخصيات المؤثرة، ومبادرة "طرق الأبواب" التي تنفذها الرائدات الريفيات، فضلًا عن استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات بالقرى، وهو ما جعل محافظة سوهاج تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في هذا المجال.

بدوره، أوضح الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المديرية تنفذ حالياً حملتين مهمتين، الأولى للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، والثانية للمشورة الأسرية، واللتين تهدفان إلى الإرشاد الأسري وحماية النسيج المجتمعي.

