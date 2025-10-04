سوهاج تواصل حملات الإزالة.. 6062 حالة تعدٍ منذ مطلع سبتمبر

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تواصل محافظة سوهاج تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي انطلقت مع نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وأعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى اليوم بلغ 6062 حالة إزالة متنوعة، وهو ما يعكس الجدية في مواجهة كافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي مخالفات جديدة.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة، التي نُفذت بالتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والأجهزة الأمنية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة تعديات ومبانٍ بدون ترخيص بإجمالي مساحة وصلت إلى 57 ألفًا و794 مترًا مربعًا، إلى جانب التعامل مع 4002 حالة متغيرات مكانية تم رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

كما شملت الجهود إزالة 1241 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحات بلغت نحو 56 فدانًا وقراريط متعددة، منها حالتان على أملاك الدولة، والبقية على أملاك المواطنين.

وأكد "سراج" أن الدولة حريصة على حماية الرقعة الزراعية من التآكل، وضمان استغلال أراضي الدولة في مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بالكامل لاستقبال المواطنين الراغبين في استكمال طلبات التصالح أو استخراج تراخيص البناء طبقًا للقانون، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على أن حملات الإزالة ستستمر بشكل يومي حتى تحقيق الانضباط الكامل، مع إحالة المخالفين للنيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدًا أن التنسيق قائم على مدار الساعة بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات جديدة في المهد، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية حتى سطح الأرض.