قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
مستشار ألمانيا: السلام بـ غزة "في متناول اليد".. وندعم خطة ترامب
هل قراءة سورة يس 7مرات تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟.. انتبه
وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
الليلة .. الأهلي في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري
أخبار التوك شو| بكري: حشد مصر لقواتها من أجل الإرهاب.. حماس : الإفراج عن أسرى الاحتلال أحياء.. والمحافظات تستعد لمواجهة الفيضان
الفريق أول فؤاد ذكري.. حاصر العدو بحريا وأغلق مضيق باب المندب
إسرائيل توقف عملية احتلال مدينة غزة استجابة لدعوة ترامب بوقف القصف
كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟
إيران تعلن إعدام 6 أشخاص بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
طفرة أمنيةوحملات مستمرة.. أهالي سوهاج يحتفون بمدير الأمن الجديد
ما هو الإحسان؟.. النبي أوجزه بعمل واحد يجعلك ممن يحبهم الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تواصل حملات الإزالة.. 6062 حالة تعدٍ منذ مطلع سبتمبر

جانب من حملات الإزالة بسوهاج
جانب من حملات الإزالة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تواصل محافظة سوهاج تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي انطلقت مع نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وأعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى اليوم بلغ 6062 حالة إزالة متنوعة، وهو ما يعكس الجدية في مواجهة كافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مع أي مخالفات جديدة.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن الحملات المكبرة، التي نُفذت بالتعاون بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والأجهزة الأمنية وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة تعديات ومبانٍ بدون ترخيص بإجمالي مساحة وصلت إلى 57 ألفًا و794 مترًا مربعًا، إلى جانب التعامل مع 4002 حالة متغيرات مكانية تم رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

كما شملت الجهود إزالة 1241 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحات بلغت نحو 56 فدانًا وقراريط متعددة، منها حالتان على أملاك الدولة، والبقية على أملاك المواطنين.

وأكد "سراج" أن الدولة حريصة على حماية الرقعة الزراعية من التآكل، وضمان استغلال أراضي الدولة في مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بالكامل لاستقبال المواطنين الراغبين في استكمال طلبات التصالح أو استخراج تراخيص البناء طبقًا للقانون، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وشدد المحافظ على أن حملات الإزالة ستستمر بشكل يومي حتى تحقيق الانضباط الكامل، مع إحالة المخالفين للنيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، مؤكدًا أن التنسيق قائم على مدار الساعة بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات جديدة في المهد، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية حتى سطح الأرض.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج إزالة حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

ترشيحاتنا

هل يأثم تارك أذكار المساء

هل يأثم تارك أذكار المساء؟.. احذر تفويتها لـ15 سببا أبرزها مخيف

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأزهر الشريف صاغ الشخصية المصرية وترك بصماته على العالم الإسلامي

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: فقه الواقع ركن أساسي في الفتوى ولا يكتمل الحكم دون فهم المجتمع وظروفه

بالصور

وصفة فعالة ومجربة قبل الدواء.. مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق
مشروب طبيعي سحري لعلاج احتقان الحلق

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟
من هو العدو الصامت في الأرز؟

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد