مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج

شهد طريق جهينة سوهاج بالقرب من مدخل قرية الغريزات، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، أسفر عن وفاة شاب وإصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى جهينة المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين ومتوفى.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع الشاب محمد عبد الغفار، 18 عامًا، يقيم بدائرة مركز جهينة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:" زاهي أحمد، 20 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، طالب بكلية الآداب- بلال عبد الكريم، 20 عامًا، باشتباه كسر بالأنف، من جهينة- ياسين محمد، 20 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، طالب بكلية الطب البيطري- مروان سامي، 19 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساعد الأيسر، طالب بكلية الألسن".

"محمد إبراهيم، 21 عامًا، باشتباه كسر بقاع الجمجمة- محمود محمود، 21 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، طالب بكلية الحقوق- نوران علي، 17 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر، طالبة بكلية التجارة- أحمد رفعت عمر، 18 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، طالب بكلية التجارة- هدى إحسان عبد المجيد، 22 عامًا، باشتباه كسر بالفقرات، طالبة بكلية الصيدلة".

"نورهان عبد الله، 21 عامًا، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، طالبة بكلية الصيدلة- محمود محمد، 40 عامًا، مصاب بكسر بالساعد الأيسر والعمود الفقري- حاتم محمد محمد، 20 عامًا، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متعددة، طالب بكلية التربية- محمود بدوي، 20 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طالب بكلية التربية".

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.