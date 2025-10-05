طلاب جامعة سوهاج الأهلية يخوضون أول تدريب على نظام الامتحان الإلكتروني

فى خطوة هامة نحو التميز الرقمي، خاض طلاب جامعة سوهاج الأهلية تدريبًا عمليًا على نظام الامتحان الإلكتروني، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع التقنية التعليمية، وضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في تقييم الأداء الأكاديمي.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية ان التدريب علي الاختبارات الإلكترونية ليس مجرد تجربة تقنية، بل هو استثمار في كفاءة الطالب، واستعداد ذكي لمتطلبات العصر.

في طلابنا قيم الشفافية والدقة والاعتماد على الذات، ويؤهلهم للبيئات المهنية المتطورة، مؤكدا ان الامتحانات الإلكترونية هو خطوة نحو تعليم أكثر تطورًا وكفاءة، يُواكب متطلبات العصر ويسهم في إعداد طلاب أكثر جاهزية للمستقبل.

واضاف النعماني انه خلال التدريب تم انشاء كلمة سر لكل طالب، وتم عمل امتحان تجريبى للطلاب، وارساله لهم مصحوبا بالاجابات النموذجية الى جروبات الطلاب للاسترشاد به للامتحان الاساسى.

وقد شهد التدريب تفاعلاً مميزًا من الطلاب، وسط دعم مباشر من أعضاء هيئه التدريس المحاضرين بالتدريب، مما يعكس حرص الجامعة على مواكبة التطورات التعليمية وتوفير بيئة اختبارية متقدمة وآمنة.