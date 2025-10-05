نائب محافظ سوهاج: انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر لكل المصريين ورمزًا للإصرار

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، ندوة تثقيفية نظمها طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بحي الكوثر، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور نحو 1500 طالب وطالبة، والدكتور محمد صابر أبوزيد عميد المعهد عدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات المعهد.

محافظة سوهاج

تضمنت الندوة الحديث عن بطولات القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، ودور الجندي المصري في استرداد الأرض والكرامة.

إضافة إلى مناقشة قيم الانتماء والولاء وحب الوطن، والدور الوطني للشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال كلمته، أكد نائب المحافظ أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر لكل المصريين، ورمزًا للعزيمة والإصرار، داعيًا الشباب إلى استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

وفي ختام الفعالية، أعرب الدكتور محمد صابر أبوزيد وطلاب المعهد عن سعادتهم بمشاركة نائب المحافظ احتفالهم بالذكرى الخالدة، مؤكدين اعتزازهم بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة من أجل رفعة الوطن.