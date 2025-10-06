5 أطفال من أسرة واحدة يصابون بتسمم غذائي بسبب "اللانشون" في سوهاج

شهدت قرية المحاسنة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا بعد إصابة 5 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي حادة، إثر تناولهم لحوماً مصنعة "لانشون" داخل منزلهم، ما تسبب في إصابتهم بإعياء شديد وقيء وإسهال وآلام حادة بالبطن.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول كلٍ من:

" محمد صبحي 12 عامًا- ورويدا 9 سنوات- وحنين 8 سنوات- وياسين 4 سنوات- وأحمد سنتين"، جميعهم من قرية المحاسنة، مصابين بحالة إعياء شديدة وارتفاع في ضربات القلب.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا لحوماً مصنعة "لانشون" فاسدة داخل المنزل، ما أدى إلى إصابتهم بأعراض تسمم غذائي حاد، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة حتى الآن.

وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.