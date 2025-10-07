قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في فيديو نادر.. أحمد عمر هاشم يكشف ماذا صادفه بأول يوم بكلية أصول الدين
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بتكلفة 82 مليون جنيه

محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بمركزى المنشاة وطهطا بتكلفة نحو 82 مليون جنيه
محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بمركزى المنشاة وطهطا بتكلفة نحو 82 مليون جنيه
أ ش أ

افتتح محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات الخدمية والتعليمية الجديدة بمركزى المنشاة وطهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 82.39 مليون جنيه في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقال المحافظ، أنه استهل جولته بافتتاح محطة رفع صرف صحي منطقة "السماكين" بمركز المنشاة، بطاقة 4 آلاف م³ / يوم، وبتكلفة بلغت 34.39 مليون جنيه، والتى جرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تخدم 9 عمارات سكنية بإجمالي نحو 1000 نسمة، وتسهم في تحسين البيئة الصحية والمعيشية للأهالي من خلال إنشاء نظام صرف صحي متكامل يضمن التخلص الآمن من مياه الصرف والحد من التلوث والمخاطر البيئية، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل على شبكة انحدار ووصلات منزلية بطول 405 أمتار، وعدد 9 غرف منزلية، وخط طرد بطول 2282 متراً قطره 315 مم، ومحطة رفع مزودة بطلمبتين بقدرة 49 لتر/ ثانية ورافع 17 متراً.


وأضاف سراج، بأنه افتتح كذلك المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة كورنيش المنشاة بطول 1 كيلومتر وبتكلفة 22 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء أسوار وممشى ومقاعد من الرخام وبرجولات وتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة حديثة، إلى جانب أعمال التشجير والدهانات، بما يحقق نقلة حضارية للمنطقة ويجعلها متنفساً طبيعياً للأهالي.


وافتتح محافظ سوهاج، مدرسة الشهيد هشام جابر بكر الابتدائية بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي للمدرسة، وبتكلفة بلغت 26 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء سوهاج، حيث تتكون المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية وتضم 16 فصلاً دراسياً، منها 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى غرف خدمية وتعليمية متكاملة تشمل غرفة للمشرف الإجتماعي وأخرى للأخصائي النفسي ومكتباً للمدير والإدارة ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعملي كمبيوتر ومشاهدة وغرفة طبيب، فضلاً عن قاعات للأنشطة ومصادر للتعلم.


وأكد المحافظ ، أن هذه المشروعات تعكس حرص الدولة على دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية في القرى والمراكز، مشيراً إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة سوهاج تشهد زيادة ملحوظة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التنمية.


ونوه محافظ سوهاج، بأن قطاع التعليم بالمحافظة يحظى باهتمام خاص ضمن خطة التنمية المحلية، لافتاً إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة وتخفيف الكثافات داخل الفصول، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.


رافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من الأهالى الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجديدة.
 

محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أفضل الأعمال أجرا وثوابا.. ردد أذكار المساء كما ورد عن النبي

الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: لا يصلح العفو عن المجرم القـ.ـاتل إلا بعد تحقق شرط واحد

بالصور

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد