سوهاج.. مشروعات خدمية وتعليمية جديدة بتكلفة 82 مليون جنيه

افتتح محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات الخدمية والتعليمية الجديدة بمركزى المنشاة وطهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 82.39 مليون جنيه في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المراكز والقرى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وقال المحافظ، أنه استهل جولته بافتتاح محطة رفع صرف صحي منطقة "السماكين" بمركز المنشاة، بطاقة 4 آلاف م³ / يوم، وبتكلفة بلغت 34.39 مليون جنيه، والتى جرى تنفيذها ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تخدم 9 عمارات سكنية بإجمالي نحو 1000 نسمة، وتسهم في تحسين البيئة الصحية والمعيشية للأهالي من خلال إنشاء نظام صرف صحي متكامل يضمن التخلص الآمن من مياه الصرف والحد من التلوث والمخاطر البيئية، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل على شبكة انحدار ووصلات منزلية بطول 405 أمتار، وعدد 9 غرف منزلية، وخط طرد بطول 2282 متراً قطره 315 مم، ومحطة رفع مزودة بطلمبتين بقدرة 49 لتر/ ثانية ورافع 17 متراً.



وأضاف سراج، بأنه افتتح كذلك المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة كورنيش المنشاة بطول 1 كيلومتر وبتكلفة 22 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء أسوار وممشى ومقاعد من الرخام وبرجولات وتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة حديثة، إلى جانب أعمال التشجير والدهانات، بما يحقق نقلة حضارية للمنطقة ويجعلها متنفساً طبيعياً للأهالي.



وافتتح محافظ سوهاج، مدرسة الشهيد هشام جابر بكر الابتدائية بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال الكلي للمدرسة، وبتكلفة بلغت 26 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء سوهاج، حيث تتكون المدرسة من دور أرضي و4 أدوار علوية وتضم 16 فصلاً دراسياً، منها 4 فصول لرياض الأطفال و12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى غرف خدمية وتعليمية متكاملة تشمل غرفة للمشرف الإجتماعي وأخرى للأخصائي النفسي ومكتباً للمدير والإدارة ومكتبة وصالة متعددة الأغراض ومعملي كمبيوتر ومشاهدة وغرفة طبيب، فضلاً عن قاعات للأنشطة ومصادر للتعلم.



وأكد المحافظ ، أن هذه المشروعات تعكس حرص الدولة على دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية في القرى والمراكز، مشيراً إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي بمحافظة سوهاج تشهد زيادة ملحوظة بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التنمية.



ونوه محافظ سوهاج، بأن قطاع التعليم بالمحافظة يحظى باهتمام خاص ضمن خطة التنمية المحلية، لافتاً إلى أن افتتاح المدارس الجديدة يهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة وتخفيف الكثافات داخل الفصول، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.



رافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس السيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من الأهالى الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجديدة.

