5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

أصيب خمسة أطفال من أسرة واحدة في قرية المحاسنة التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج بحالة تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة “لانشون”، مما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا، يفيد بإصابة عدد من الأطفال بحالات قيء وإسهال شديدين، مع أعراض إعياء عام، بعد تناولهم لحوماً مصنعة "لانشون" داخل منزلهم.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا لحوماً مصنعة "لانشون" فاسدة داخل المنزل، ما أدى إلى إصابتهم بأعراض تسمم غذائي حاد، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة حتى الآن.

