احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

شهد الطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل محافظة سوهاج، منذ قليل، حادثًا مروعًا إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي كانت تحمل مبلغًا ماليًا ضخمًا؛ ما أدى لتفحمها بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لصدى البلد أن السيارة الملاكي اشتعلت بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق مركز شرطة أخميم، وتم احتراقها بالكامل.

وأشار إلى أنه على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت السيارة بالكامل، ونجح رجال الإطفاء في منع امتداد النيران إلى الطريق أو أي مركبات أخرى.

كما لفت إلى أنه عقب الفحص والمعاينة الأولية تبين أن السيارة كانت محملة بمبلغ مالي ضخم داخل حقائب، وقد تفحمت بالكامل نتيجة شدة النيران.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من مصدر الأموال ووجهتها، وما إذا كانت تخص أحد رجال الأعمال أو إحدى الشركات، كما تم التحفظ على بقايا السيارة بمعرفة النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق وظروف وملابسات الواقعة.