حماة الوطن يدفع بـ 4 مرشحين لانتخابات النواب في سوهاج على الفردي

أعلن الدكتور مختار همام مرسي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج ان الحزب قرر الدفع بأربعة مرشحين بمحافظة سوهاج على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة .

وقام الحزب باختيار كلا من:

النائب السابق هاشم محمد هاشم صاحب التاريخ السياسي الكبير الذى لايختلف عليه اثنين داخل مركز المراغة .

ووفقا للحزب فإن النائب السابق العمدة صلاح العجاجى ابن قرية الشيخ مكرم وأمين الفلاحين بحزب حماة الوطن بسوهاج له تاريخ سياسي كبير تمرس السياسة وتدرج فى السلم السياسي من أمين قرية ثم أمين مركز ثم أمين محافظة ثم نائبا فى البرلمان ،له خدمات كبيرة فى مركز سوهاج يشهد لها القاصى والدانى.

الدكتور أحمد عويش ابن مركز أخميم واحد القيادات الشابه بالحزب منذ انضمامه للحزب وأصبح ايقونه للعمل الحزبي قدم الكثير من الخدمات للمواطنين ما بين قوافل طبيه وندوات تثقيفية وتدريبية للشباب.

و كذلك تم ترشيح هانى جابر حماد ابن مركز جرجا من القيادات الشابه التى لها تاريخ من العمل الخدمى من خلال عمله كقيادى بالتربية والتعليم وأمين مركز جرجا لحزب حماة الوطن ،ظهر دوره خلال الفترة الماضيه بخدمات بين المواطنين وتواجدك فى الشارع الجرجاوى والعمل على حل مشاكلهم.

و أكد أمين الحزب على الثقة الكبيرة في مرشحيه لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة وخدمة ممتدة في العمل العام، مشددًا على استمرار العمل بروح الفريق من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ووجه د. مختار همام الشكر إلى حزب حماة الوطن على دعمه الكامل لمرشحيه و انتفاء عناصر مميزة و لديها من الكفاءات ما يمزها لتكون مثال مشرف تحت قبة البرلمان .