أمين تنظيم حماة الوطن: نخوض انتخابات النواب في 50 دائرة بالقائمة و80 مرشحا بالفردي

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن الحزب خلال اختيار مرشحيه لماراثون الانتخابات النيابية المقبلة يضع نصب عينيه إعلاء المصلحة الوطنية وتقديم المرشح الأكفأ ، والذي يهدف لتقديم تمثيل نيابي قوي يمثل كافة أطياف المجتمع ويقوم بدوره على أتم وجه.

وعن مرشحي الحزب داخل القائمة، قال إن حزب حماة الوطن في حالة انعقاد دائم منذ شهرين لأجل تقييم المرشحين المتقدمين، مشيراً إلى أن الحزب تلقى المئات من طلبات ترشح كوادره الحزبية وبعد دراسة كافة الأوراق من قبل اللجان المعنية في هذا الصدد تم الاختيار طبقاً للمعايير الموضوعية والتي على رأسها الكفاءة وحسن السمعة وما قدمه لخدمة الوطن وجهوده الحزبية.

وكشف العطيفي، عن أن الحزب يشارك بالماراثون الانتخابي بنظام القائمة في ٥٠ دائرة انتخابية ويتقدم بعدد ٨٠ مرشح للمنافسة على المقاعد الفردية.

وأوضح أن اللجان أوشكت على الانتهاء من حسم الأسماء التي ستخوض المعترك الانتخابي، مؤكداً أن الحزب أعلى من المصلحة العليا للدولة بشعار المشاركة لا المغالبة.

وأضاف أن حزب حماة الوطن أعلن أكثر من مرة أنه أعدّ العدة جيدًا لخوض هذا الاستحقاق النيابي الدستوري الهام، من خلال جهود مكثفة واستعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى في مختلف أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية، منذ أكثر من عام.

واختتم حديثه بالقول: إن شعارنا المشاركة بأفضل تمثيل حيث أن التنسيق داخل تحالف القائمة الانتخابية وحسب، بينما من المرتقب أن تشهد دوائر الانتخاب بالنظام الفردي منافسة والكل يقدم أفضل ما لديه من أجل المواطن.

وحزب حماة الوطن يُعد أحد الأحزاب المشاركة في تحالف القائمة الوطنية الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد عقد التحالف اجتماعه الأسبوع الماضي للتشاور حول آليات التنسيق والترتيبات النهائية لخوض الانتخابات المقبلة.