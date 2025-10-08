قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن: نخوض انتخابات النواب في 50 دائرة بالقائمة و80 مرشحا بالفردي

الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن
الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

قال الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن الحزب خلال اختيار مرشحيه لماراثون الانتخابات النيابية المقبلة يضع نصب عينيه إعلاء المصلحة الوطنية وتقديم المرشح الأكفأ ، والذي يهدف لتقديم تمثيل نيابي قوي يمثل كافة أطياف المجتمع ويقوم بدوره على أتم وجه.

وعن مرشحي الحزب داخل القائمة، قال إن حزب حماة الوطن في حالة انعقاد دائم منذ شهرين لأجل تقييم المرشحين المتقدمين، مشيراً إلى أن الحزب تلقى المئات من طلبات ترشح كوادره الحزبية وبعد دراسة كافة الأوراق من قبل اللجان المعنية في هذا الصدد تم الاختيار طبقاً للمعايير الموضوعية والتي على رأسها الكفاءة وحسن السمعة وما قدمه لخدمة الوطن وجهوده الحزبية.

وكشف العطيفي، عن أن الحزب يشارك بالماراثون الانتخابي بنظام القائمة في ٥٠ دائرة انتخابية ويتقدم  بعدد ٨٠ مرشح للمنافسة على المقاعد الفردية.

وأوضح أن اللجان أوشكت على الانتهاء من حسم الأسماء التي ستخوض المعترك الانتخابي، مؤكداً  أن الحزب أعلى من المصلحة العليا للدولة بشعار المشاركة لا المغالبة.

وأضاف  أن حزب حماة الوطن أعلن أكثر من مرة أنه أعدّ العدة جيدًا لخوض هذا الاستحقاق النيابي الدستوري الهام، من خلال جهود مكثفة واستعدادات وتجهيزات على أعلى مستوى في مختلف أمانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية،  منذ أكثر من عام.

واختتم حديثه بالقول: إن شعارنا المشاركة بأفضل تمثيل حيث أن التنسيق داخل تحالف القائمة الانتخابية وحسب، بينما من المرتقب أن تشهد دوائر الانتخاب بالنظام الفردي منافسة والكل يقدم أفضل ما لديه من أجل المواطن.

وحزب حماة الوطن يُعد أحد الأحزاب المشاركة في تحالف القائمة الوطنية الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد عقد التحالف اجتماعه الأسبوع الماضي للتشاور حول آليات التنسيق والترتيبات النهائية لخوض الانتخابات المقبلة.

الانتخابات النيابية المقبلة الدكتور أحمد العطيفي حزب حماة الوطن المقاعد الفردية دوائر الانتخاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ترشيحاتنا

حماة الوطن يدفع بـ 4 مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في محافظة سوهاج على المقاعد الفردية

حماة الوطن يدفع بـ 4 مرشحين لانتخابات النواب في سوهاج على الفردي

الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن

أمين تنظيم حماة الوطن: نخوض انتخابات النواب في 50 دائرة بالقائمة و80 مرشحا بالفردي

الدولار

برلماني: استقرار احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد