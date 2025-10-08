مرسى علم ترفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

ترأس اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التنفيذية بالمدينة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

استعدادات شاملة قبل الانتخابات

وخلال الاجتماع، وجه اللواء خليل الشكر لجميع الإدارات التنفيذية على جهودها خلال مرحلة التجهيز، مشدداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وأكد على أهمية تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، والانتهاء من تجهيز اللجان وغرف العمليات في وقت مبكر، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق خلال فترة الانتخابات.

غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة

وأوضح رئيس مدينة مرسى علم أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى ترد من المواطنين أثناء سير الانتخابات.

وأضاف أن الغرفة ستنسق بشكل مستمر مع كافة الجهات المعنية بهدف تذليل أي عقبات وضمان انتظام التصويت بكفاءة وسلاسة، بما يعكس صورة إيجابية عن المدينة والتزامها الكامل بنجاح هذا الحدث الوطني.