قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرسى علم ترفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ترأس اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التنفيذية بالمدينة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

استعدادات شاملة قبل الانتخابات

وخلال الاجتماع، وجه اللواء خليل الشكر لجميع الإدارات التنفيذية على جهودها خلال مرحلة التجهيز، مشدداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة.

وأكد على أهمية تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، والانتهاء من تجهيز اللجان وغرف العمليات في وقت مبكر، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق خلال فترة الانتخابات.

غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة

وأوضح رئيس مدينة مرسى علم أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى ترد من المواطنين أثناء سير الانتخابات.

وأضاف أن الغرفة ستنسق بشكل مستمر مع كافة الجهات المعنية بهدف تذليل أي عقبات وضمان انتظام التصويت بكفاءة وسلاسة، بما يعكس صورة إيجابية عن المدينة والتزامها الكامل بنجاح هذا الحدث الوطني.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الأوقاف توثق مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم الدعوية والعملية

المخدرات

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد