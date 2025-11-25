قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

واشنطن تقترب من إنهاء الحرب.. اتفاق سلام روسي أوكراني على وشك الاكتمال وسط تحفظات موسكو وترقب زيارة زيلينسكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تسارعت وتيرة التصريحات الدولية في الساعات الأخيرة بشأن مستقبل الحرب الأوكرانية الروسية، وسط أجواء توحي بأن العالم يقترب فعلاً من لحظة حاسمة قد تغيّر مسار الصراع المستمر منذ أكثر من عامين. وفي ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليؤكد أن اتفاق السلام بات قريباً للغاية، بينما عبّرت كييف عن استعدادها للمضي قدماً في خطة تدعمها واشنطن، في وقت أبدت فيه موسكو إشارات متحفظة تدل على استمرار التعقيدات.

ترامب: "نحن قريبون جداً"
في تصريح لافت أدلى به من البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العالم بات "قريباً جداً" من إعلان اتفاق ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن الطريق ليس سهلاً لكنه يبعث على التفاؤل. ورغم غموض التفاصيل، بدا من الواضح أن الإدارة الأمريكية تحاول الدفع نحو تسوية سياسية شاملة بعد شهور من التحركات الدبلوماسية المكثفة.


من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لدعم أي اتفاق سلام ترعاه الولايات المتحدة، وأن محادثاته المرتقبة مع ترامب ستتناول أكثر النقاط حساسية. وخلال خطاب أمام "تحالف الراغبين"، دعا زيلينسكي الدول الأوروبية إلى وضع إطار عملي لنشر "قوة طمأنة" في أوكرانيا، معتبراً أن استمرار الدعم الدولي ضروري طالما لم تُبدِ موسكو رغبة حقيقية في إنهاء الحرب.

تقدّم أمريكي على طاولة المفاوضات
البيت الأبيض كشف أيضاً عن اختراق مهم في المحادثات، إذ قالت المتحدثة كارولين ليفيت إن واشنطن تمكنت خلال الأسبوع الماضي من إحراز تقدم كبير عبر جمع موسكو وكييف إلى طاولة التفاوض. ورغم التفاؤل، شددت ليفيت على وجود تفاصيل دقيقة تحتاج إلى مزيد من النقاش، مؤكدة أن محادثات إضافية ستُعقد بين الدول الثلاث للوصول إلى صيغة نهائية.

وكشف مسؤول أمريكي لشبكة "ABC نيوز" أن أوكرانيا وافقت بالفعل على مسودة الخطة المعدلة، مشيراً إلى أن بعض النقاط لا تزال قيد المراجعة لكنها ليست معقدة بما يكفي لعرقلة الاتفاق.

موقف موسكو.. تحفظات واضحة
في المقابل، بدا الموقف الروسي أكثر تشدداً، إذ أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لم تتسلم النسخة الجديدة من الخطة بعد، لكنه لمح إلى احتمال رفضها إذا لم تحترم ما جرى التوصل إليه في مباحثات ألاسكا الأخيرة. تصريحات لافروف عكست رغبة روسية في تثبيت خطوط تفاوضية صارمة، خصوصاً فيما يتعلق بوضع الجيش الأوكراني والمناطق المتنازع عليها.

خلافات حول القرم ودونباس
المصادر المطلعة كشفت أن النسخة المحدثة من الخطة الأمريكية تخلّت عن بعض البنود المثيرة للجدل، مثل تحديد سقف لعدد القوات الأوكرانية أو إدراج بند العفو الشامل. لكنها في المقابل لم تتضمن بنوداً كانت النسخة الأولى قد نصت عليها، كتنازل كييف عن القرم ودونباس أو التخلي عن طموح الانضمام إلى الناتو، وهي نقاط تمسّ جوهر الموقف الروسي بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن يسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، حسب ما أعلن أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع رستم أوميروف، في مؤشر على أن المفاوضات دخلت مرحلة حساسة قد تقود إلى اختراق تاريخي.


ورغم أن الطريق نحو إنهاء الحرب لا يزال مليئاً بالتعقيدات، فإن التصريحات المتلاحقة والتنسيق الثلاثي بين واشنطن وكييف وموسكو يشير إلى أن العالم يقف على أعتاب تحول قد يضع نهاية لأحد أكثر الصراعات دموية في القرن الحالي. وإذا ما نجحت الجهود الحالية، فإن الأشهر المقبلة قد تشهد ميلاد اتفاق يعيد رسم خريطة الأمن الأوروبي ويعيد الأمل لملايين المتضررين من الحرب.

ترامب البيت الأبيض روسيا أوكرانيا الحرب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزيف عون

ترامب يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني بـ عيد الاستقلال

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد