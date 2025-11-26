قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط

اتحاد السلة
اتحاد السلة
محمد سمير

بناءً على أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط – رجال، التي أُقيمت يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، وبالرجوع إلى تقريري حكام ومراقب المباراتين، توصي لجنة المسابقات بتوقيع العقوبات التالية على ناديي الاتحاد والأهلي.

عقوبات نادي الاتحاد

- إيقاف اللاعب مالك طه حتى نهاية الموسم وتغريمه 15000 جنيه.
- إيقاف اللاعب فاروق محمد مباراتين وتغريمه 5000 جنيه.
- إيقاف الإداري جابر بيكهام مباراتين وتغريمه 1000 جنيه.
- تغريم جمهور نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه لما بدر منه من سباب وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي النادي الأهلي عقب نهاية مباراة المرتبط.
- تغريم نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه نظير انسحاب فريق الرجال من المباراة.
- نقل 3 مباريات لنادي الاتحاد خارج ملعبه في بطولات اتحاد السلة، وإقامتها دون جمهور.

ثانيًا: عقوبات نادي الأهلي
- إيقاف كل من اللاعب عمر حاتم، واللاعب أسعد هنداوي، واللاعب آسر أحمد لمدة مباراتين للاشتباك مع لاعب نادي الاتحاد، مع تغريم كل لاعب 5000 جنيه.
- تغريم جمهور النادي الأهلي مبلغ 50000 جنيه لما بدر منه من سباب على لاعبي نادي الاتحاد عقب نهاية مباراة المرتبط.
- إيقاف المدرب إبراهيم الجمال مباراتين وتغريمه 5000 جنيه لما بدر منه تجاه المقصورة.

عقوبات أخرى

- اعتماد نتيجة المباراة بفوز النادي الأهلي 20–0 بالانسحاب لعدم تواجد 5 لاعبين من فريق الاتحاد على أرض الملعب، وفقًا لقرار الحكام بانسحاب الفريق.
- إخطار شركة تذكرتي بعدم السماح لجماهير الاتحاد والأهلي الحاضرين في المباراة بدخول أي مباراة لمدة 3 أشهر من تاريخ اللقاء.
- تحمل كل نادٍ قيمة التلفيات داخل الصالة بناءً على تقرير مدير الصالة.

وأهاب الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، بجميع الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير ضرورة الالتزام بالقيم الرياضية والسلوك المسؤول وظبط النفس داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن ما شهدته المباراة من تجاوزات لا يعكس الروح الحقيقية للرياضة المصرية، ويعرقل الجهود المبذولة لعودة الجماهير بشكل تدريجي إلى الصالات، مشددًا على الاستمرار في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الانضباط وحماية قيم ومبادئ كرة السلة بوجه خاص والرياضة المصرية بوجه عام.

