قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق

إتحاد اليد
إتحاد اليد
يمنى عبد الظاهر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحى اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق، عقب رحيل نبيل خشبة  والذي كان أحد أهم رموز وأعمدة الاتحاد خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي لضمان سير العمل داخل الاتحاد بكامل الانضباط والشفافية، وحتى يتم اختيار من يتولى امين صندوق اتحاد كرة اليد بشكل مؤقت لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية بعد الجمعية التي تم الدعوة لها مسبقًا.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أنه يعمل بكل حرص ومسؤولية للحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار أداء مهامها بالشكل الأمثل، وفاءً لمسيرة الراحل الكابتن نبيل خشبة وخدماته الجليلة للاتحاد.

إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحى أمين الصندوق نبيل خشبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

الأهلي

هكتب كتابي كمان كام يوم | طلب صريح من نجم الأهلي لإدارة الفريق

صلاح وحسام حسن

منافس محتمل| مصر والمكسيك في المباراة الإفتتاحية بـ كاس العالم 2026

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه .. ماذا قال رمضان صبحي في اتهامه بالتزوير؟ مفاجآت مثيرة

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو

بعد هدفه الخيالي.. كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول لـ1000 هدف؟

أمم إفريقيا

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أغرب بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم

أغرب بطاقة حمراء في التاريخ| طرد لاعب بعد اشتباكه مع زميله.. وحكم يستبعد مساعده

بالصور

5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ

عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب
عادات تزيد ذكاء طفلك بدون تدريب

مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة

الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء
الوصايا العشر لحماية الأطفال من نزلات البرد في فصل الشتاء

«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

هوندا
هوندا
هوندا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد