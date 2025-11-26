اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحى اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق، عقب رحيل نبيل خشبة والذي كان أحد أهم رموز وأعمدة الاتحاد خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي لضمان سير العمل داخل الاتحاد بكامل الانضباط والشفافية، وحتى يتم اختيار من يتولى امين صندوق اتحاد كرة اليد بشكل مؤقت لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية بعد الجمعية التي تم الدعوة لها مسبقًا.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أنه يعمل بكل حرص ومسؤولية للحفاظ على استقرار المنظومة وضمان استمرار أداء مهامها بالشكل الأمثل، وفاءً لمسيرة الراحل الكابتن نبيل خشبة وخدماته الجليلة للاتحاد.