اتحاد اليد ينعى الكابتن نبيل خشبة: رحيل قامة رياضية كبيرة

ينعى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي و الوسط الرياضي المصري ، وأسرة كرة اليد ، الكابتن نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد ، وأحد الرجال الخلوقين الذين تركوا أثرًا طيبًا في كل موقع تولّوه.

رحل الكابتن نبيل خشبة إلى جوار ربه، تاركًا سيرة عطرة ومحبة كبيرة في قلوب كل من عرفوه، فقد كان مثالًا للأخلاق الرفيعة والإخلاص والعمل الهادئ الصادق.



خالص العزاء لأسرته الكريمة ولجماهير كرة اليد المصرية، ولأصدقائه ومحبيه في كل مكان.



نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون