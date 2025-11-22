مانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل يونايتد لمواصلة الضغط على آرسنال المتصدر

يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش ضيفًا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت عند الساعة السابعة والنصف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل السيتي المواجهة محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف آرسنال المتصدر صاحب الـ26 نقطة، حيث حقق الفريق السماوي سبعة انتصارات وتعادلين وخسر ثلاث مباريات منذ بداية الموسم.

من جانبه، اعترف مدرب نيوكاسل إيدي هاو في تصريحات لشبكة "بي بي سي" بأن الفريق يمر بمرحلة معقدة، مشيرًا إلى أن الصعوبات الحالية ناتجة عن عدة عوامل تتطلب العمل على حلها.

وقال هاو: "نحتاج إلى مزيد من الاستقرار وتسجيل أهداف أكثر. اللاعبون مطالبون بردة فعل قوية في هذه الفترة".

ورغم رغبة نيوكاسل في استعادة التوازن، فإن التاريخ لا يقف في صفه، إذ لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز على مانشستر سيتي في الدوري، سواء داخل ملعبه أو خارجه، منذ عام 2019، ما يمنح الضيوف أفضلية معنوية قبل انطلاق اللقاء.