المشاركة لا المغالبة.. حسام الخولي يكشف إستراتيجية الحزب لانتخابات مجلس النواب

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه خلال الإنتخابات لمجلس النواب القادمة سيوجد 50% فردي، و50% قوائم، مشيرا إلى انه يوجد تأخير في القوائم وبها لا بد أن يكون المرشح له بديل، ولا بد أن يتم تجيهيزها بدقة.

وقال حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية لببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن فكرتنا الأساسية والشعار المشاركة لا المغالبة، وهو شعار للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الإنتخابات القادمة قد تشهد تغيرات على حسب الظروف التي تواجهها الدولة.



وتابع أن المرشح الذي لم يتم الدفع به، لا يعني نهاية دوره السياسي، قد نحتاجه في ملفات أخرى داخل الحزب أو في العمل التنفيذي، هناك التزام حزبي واضح؛ لا يمكن الدفع بأكثر من مرشح في نفس الدائرة من نفس الحزب لأننا نسعى للحفاظ على وحدة الصف والانضباط التنظيمي".