قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب رئيس "مستقبل وطن": انتخابات البرلمان المقبلة ستكون ساخنة.. وفضلنا "المشاركة لا المغالبة" دعمًا للحياة السياسية

البرلمان
البرلمان
علي مكي

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسة شرسة وزخمًا سياسيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن حجم المرشحين الراغبين في الترشح كبير جدًا، ما يعكس حراكًا سياسيًا قويًا في الشارع المصري.

وقال "الخولي" خلال لقائه ببرنامج الشارع النيابي على قناة إكسترا نيوز، إن الحزب قرر خوض الانتخابات المقبلة تحت شعار "المشاركة لا المغالبة"، دعمًا لفكرة التنوع السياسي وإيمانًا بضرورة تمثيل الجميع، رغم أن الحزب لديه من الكوادر والإمكانات ما يمكنه من المنافسة على جميع المقاعد.

وأضاف: "منذ خمس سنوات حصلنا على أغلبية حوالي 53%، وخلال تلك السنوات وخاصة في الثلاث الأخيرة، عملنا بشكل مستمر حتى أصبح لنا تواجد فعلي في كل قرية من قرى مصر، بجهود اجتماعية وتنظيمية ضخمة".

وأشار إلى أن العمل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من دور الأحزاب، خاصة في دولة مثل مصر، حيث يساهم في تقريب الحزب من المواطن العادي.

وحول ترشيحات الحزب، قال الخولي: "المرشح الذي لم يتم الدفع به، لا يعني نهاية دوره السياسي، قد نحتاجه في ملفات أخرى داخل الحزب أو في العمل التنفيذي، هناك التزام حزبي واضح؛ لا يمكن الدفع بأكثر من مرشح في نفس الدائرة من نفس الحزب لأننا نسعى للحفاظ على وحدة الصف والانضباط التنظيمي".

انتخابات البرلمان مجلس النواب الحياة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة فاركو ووادي دجلة بالدوري

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين فاركو ووادي دجلة بالدوري

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد