نائب رئيس "مستقبل وطن": انتخابات البرلمان المقبلة ستكون ساخنة.. وفضلنا "المشاركة لا المغالبة" دعمًا للحياة السياسية

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد منافسة شرسة وزخمًا سياسيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن حجم المرشحين الراغبين في الترشح كبير جدًا، ما يعكس حراكًا سياسيًا قويًا في الشارع المصري.

وقال "الخولي" خلال لقائه ببرنامج الشارع النيابي على قناة إكسترا نيوز، إن الحزب قرر خوض الانتخابات المقبلة تحت شعار "المشاركة لا المغالبة"، دعمًا لفكرة التنوع السياسي وإيمانًا بضرورة تمثيل الجميع، رغم أن الحزب لديه من الكوادر والإمكانات ما يمكنه من المنافسة على جميع المقاعد.

وأضاف: "منذ خمس سنوات حصلنا على أغلبية حوالي 53%، وخلال تلك السنوات وخاصة في الثلاث الأخيرة، عملنا بشكل مستمر حتى أصبح لنا تواجد فعلي في كل قرية من قرى مصر، بجهود اجتماعية وتنظيمية ضخمة".

وأشار إلى أن العمل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من دور الأحزاب، خاصة في دولة مثل مصر، حيث يساهم في تقريب الحزب من المواطن العادي.

وحول ترشيحات الحزب، قال الخولي: "المرشح الذي لم يتم الدفع به، لا يعني نهاية دوره السياسي، قد نحتاجه في ملفات أخرى داخل الحزب أو في العمل التنفيذي، هناك التزام حزبي واضح؛ لا يمكن الدفع بأكثر من مرشح في نفس الدائرة من نفس الحزب لأننا نسعى للحفاظ على وحدة الصف والانضباط التنظيمي".