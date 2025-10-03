قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية

البرلمان السوري
البرلمان السوري
القسم الخارجي

تستعد سوريا يوم الأحد المقبل لإجراء أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في خطوة توصف بأنها أساسية ضمن مسار الانتقال السياسي، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن شمولية العملية ومدى تمثيلها لمختلف المكونات السورية.

وبحسب ما تم إعلانه، تجرى الانتخابات بشكل غير مباشر عبر كليات انتخابية إقليمية تضم نحو 6 آلاف ناخب لاختيار ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد. 

وصادقت لجنة تابعة للرئيس أحمد الشرع على 1,570 مرشحاً، في حين سيقوم الشرع بتعيين الثلث المتبقي من المقاعد، أي نحو 70 نائباً.

وتبرر السلطات هذا النظام بغياب بيانات سكانية دقيقة نتيجة نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب المستمرة منذ 14 عاماً، فضلاً عن أسباب أمنية وسياسية دفعتها إلى استبعاد مناطق عدة من العملية، أبرزها الشمال الشرقي الخاضع للإدارة الكردية ومحافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، ما يعني ترك 19 مقعداً شاغراً في البرلمان الجديد.

هذه الترتيبات أثارت انتقادات واسعة من معارضين ومراقبين، الذين اعتبروا أن انتخابات جزئية وغير مباشرة لن تكون ممثلة للشعب السوري على نحو حقيقي، خصوصاً مع غياب ضمانات لمشاركة النساء والأقليات الدينية والإثنية. 

وتشير البيانات إلى أن النساء يشكلن 20% فقط من المرشحين في ربع الدوائر الانتخابية، فيما تقل النسبة عن 10% في نصف الدوائر الأخرى، دون وجود أي حصص إلزامية (كوتا) لتمثيلهن.

ويرى محللون أن النظام الانتخابي الحالي قد يفتح الباب أمام برلمان يغلب عليه الطابع الذكوري ومنحدر من الأغلبية السنية، ما قد يضع مسؤولية إضافية على الرئيس الشرع الذي تعهد مراراً بضمان التعددية، لكن صلاحياته في تعيين ثلث المقاعد تمنحه أيضاً فرصة لتعزيز قبضته السياسية.

ويحذر مراقبون من أن استخدام هذه الصلاحية في تعيين شخصيات موالية قد يحول البرلمان إلى مجرد أداة بيد الرئيس، بما يفتح المجال لإصدار القوانين عبر المراسيم دون وجود معارضة فعالة.

وبينما يصف البعض هذه الانتخابات بأنها فرصة لـ"إضفاء الشرعية على مرحلة انتقالية هشة"، يرى آخرون أنها قد تعمق حالة التشكيك الشعبي وتعيد إنتاج المركزية في الحكم بشكل جديد.

سوريا البرلمان السوري انتخابات برلمانية الأسد الشرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الزمالك

خلال أيام .. جمال الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

حازم إمام

بيهدموا المعبد.. حازم إمام يرد على مطالب رحيل فيريرا

أحمد بلال

متنفخوش اللعيبة.. أحمد بلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد الغندور

ربنا يهدينا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد