محافظات

نائب مستقبل وطن في بورسعيد يعلن استقالته ويخوض انتخابات البرلمان مستقلا

نائب مستقبل وطن يعلن استقالته وخوض الانتخابات مستقل فى بورسعيد
نائب مستقبل وطن يعلن استقالته وخوض الانتخابات مستقل فى بورسعيد
محمد الغزاوى

اعلن النائب حسن عمار استقالته من حزب مستقبل وطن بأمانة بورسعيد الذي مثله نيابيا خلال الدورة البرلمانية الحالية عقب عدم حصوله على خطاب الترشح عن الحزب لخوض الانتخابات الدورة المقبلة بالمقعد الفردى الدائرة الأولي بورفؤاد و ضواحي وشرق وغرب 

نائب مستقبل وطن يعلن استقالته وخوض الانتخابات مستقل فى بورسعيد 

و كشف حسن عمار عن خوض انتخابات النواب فردي مستقل الدائرة الاولي  خلال إجراء الكشف الطبى .


وتعد استقالة عمار هي الأولي من نوعها لأمانة حزب مستقبل وطن منذ تدشين أمانته العامة فى محافظة بورسعيد . 

 وتشير المعلومات الأولية الي عدم دفع مستقبل وطن بمرشح له فى تلك الدائرة أمام مرشح حماة وطن و الذي ينافس عدد من المرشحين المحتملين المستقلين ممن أعلنوا اعتزامهم خوض الانتخابات . 

بورسعيد مجلس النواب مستقبل وطن الكشف الطبي

