استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة | صور

واصلت أجهزة محافظة بورسعيد اليوم أعمال تطوير ورفع مستوى النظافة داخل المقابر القديمة بحي الزهور،وذلك تحت متابعة اللواء عمرو فكري سكرتير عام المحافظة، و محمد درغام مدير إدارة الحوكمة، و طاهر الشويح وكيل إدارة الحوكمة.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لرفع مستوى النظافة والخدمات و تلبية مطالب المواطنين لصون حرمة المقابر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وشملت الأعمال اليوم رفع المخلفات والقمامة المتراكمة وتكثيف أعمال النظافة داخل الممرات والساحات، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير اللازمة بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة داخل المقابر.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الأعمال ورفع كفاءة الخدمات داخل المقابر،

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات حفاظا على حرمة الجبانات وحقوق المواطنين.

أفراد أمن لحماية المقابر خلال الشهر الجارى

كما أوضح اللواء محب حبشي أنه تم البدء في تخصيص أفراد أمن لحراسة المقابر بالتوازي مع استمرار أعمال النظافة وتخصيص عمالة ثابتة لمتابعتها بشكل دوري بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.