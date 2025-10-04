يومان راحة لـ المصري والفريق يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد الليبي

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليومين

استعدادًا لملاقاة الاتحاد الليبي.. يومان راحة سلبية للاعبي المصري

و يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين ببورسعيد استعدادًا لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر اقامتها على ستاد طرابلس الدولي في الثامنة مساء الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري.



كان المصري قد نجح في الفوز مساء اليوم الجمعة على نظيره فريق البنك الأهلي بهدف للاشئ سجله أحمد القرموطي في مباراة الجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد ليرتفع رصيد أبناء الباسلة للنقطة الثامنة عشر في صدارة جدول الترتيب.