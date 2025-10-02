قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني
محمد الغزاوى

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأعلن الاعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي للمسابقة أن النسخة التاسعة ستُقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير من عام 2026، وتحمل اسم الشيخ القارئ الراحل محمود علي البنا، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، تقديرًا لمسيرته العطرة وصوته المميز في تلاوة كتاب الله.

رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

وأوضح مصيلحي أن المسابقة ستشهد مشاركة العشرات من الدول العربية والأجنبية، حيث يجتمع تحت مظلتها كبار حفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات المميزة في الابتهال الديني، مما يرسخ مكانة بورسعيد كمنارة دينية وروحانية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة المسابقة للعام التاسع على التوالي، بما يضمن خروجها بصورة تليق بقيمتها المتواصلة على مدار سنواتها السابقة، مع الحرص على التطوير المستمر للفعاليات والبرامج المصاحبة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن المسابقة ستسبقها منافسات محلية، على أن تستقبل بورسعيد في موعدها عشرات المتسابقين من مختلف دول العالم، مما يضفي على المحافظة أجواءً روحانية مميزة، ويعزز من مكانتها في السياحة الدينية، فضلًا عن قيام المتسابقين بزيارة المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعودوا إلى بلادهم سفراء لما شاهدوه من إنجازات على أرض الواقع.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

BMW

قد يؤدي لاشتعال.. بي إم دبليو تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب

يوتيوب

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

احدث محمول

تفاصيل أحدث محمول لشركة ريلمى العالمية

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد