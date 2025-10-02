رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأعلن الاعلامي عادل مصيلحي الرئيس التنفيذي للمسابقة أن النسخة التاسعة ستُقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير من عام 2026، وتحمل اسم الشيخ القارئ الراحل محمود علي البنا، أحد أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، تقديرًا لمسيرته العطرة وصوته المميز في تلاوة كتاب الله.

وأوضح مصيلحي أن المسابقة ستشهد مشاركة العشرات من الدول العربية والأجنبية، حيث يجتمع تحت مظلتها كبار حفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات المميزة في الابتهال الديني، مما يرسخ مكانة بورسعيد كمنارة دينية وروحانية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وجّه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة المسابقة للعام التاسع على التوالي، بما يضمن خروجها بصورة تليق بقيمتها المتواصلة على مدار سنواتها السابقة، مع الحرص على التطوير المستمر للفعاليات والبرامج المصاحبة.

وأكد الرئيس التنفيذي أن المسابقة ستسبقها منافسات محلية، على أن تستقبل بورسعيد في موعدها عشرات المتسابقين من مختلف دول العالم، مما يضفي على المحافظة أجواءً روحانية مميزة، ويعزز من مكانتها في السياحة الدينية، فضلًا عن قيام المتسابقين بزيارة المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعودوا إلى بلادهم سفراء لما شاهدوه من إنجازات على أرض الواقع.