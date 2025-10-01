قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
محافظات

صفر حالات انتظار لأسرة العناية المركزة.. رعاية بورسعيد الصحية تحقق الإنجاز

دكتور احمد حسن
دكتور احمد حسن
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد عن تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، بعد نجاحها في الوصول إلى صفر حالات انتظار للحصول على أسِرّة العناية المركزة داخل مستشفيات المحافظة، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

صفر حالات انتظار لأسرة العناية المركزة

وشدد الدكتور أحمد حسن سالم رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أن الوصول إلى هذا الرقم كان تحديًا كبيرًا واجه المنظومة الطبية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن توافر سرير عناية مركزة في التوقيت المناسب قد يعني إنقاذ حياة مريض في لحظات حرجة، وهو ما جعل هذا الهدف أولوية قصوى للهيئة.

وأوضح رئيس رعاية بورسعيد الصحية أن هذا الإنجاز تحقق بفضل زيادة القدرة الاستيعابية لأقسام العناية المركزة، وافتتاح وحدات جديدة مطورة، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الطبية والفنية، وتطبيق آليات سريعة في استقبال الحالات وتحويلها إلى المستشفيات المناسبة فورًا دون أي تأخير.

وأشار رئيس فرع الهيئة إلى أن نجاح بورسعيد في القضاء على قوائم الانتظار داخل العناية المركزة يعكس حجم الجهد المبذول من جميع العاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن العمل مستمر للحفاظ على هذا المستوى، والتوسع مستقبلًا بما يضمن استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة.

واعتبر مسؤولو الرعاية الصحية أن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل رسالة طمأنة للمواطن البورسعيدي بأن الدولة حريصة على حياته وصحته، وأن المستشفى سيظل ملاذًا آمنًا لكل من يحتاج إلى رعاية عاجلة

بورسعيد الرعاية الصحية العناية المركزة محافظة بورسعيد

