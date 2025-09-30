شهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية بعد انتحار طالب جامعي يبلغ من العمر 20 سنة، حيث أقدم الشاب على إنهاء حياته داخل شقة طلبة مستأجرة بعمارة 160 في منطقة زمزم بحي الضواحي، عقب تناوله مادة سامة أودت بحياته في الحال.

وكشفت شهود عيان أن الطالب ويدعى يوسف خالد محمد توفيق، كان يقيم مع أسرته في مدينة بورفؤاد، وانتقل ليقيم في شقة زملائه الطلبة في منطقة الضواحي للمذاكرة، حيث وقعت الحادثة المفجعة التي أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

طالب جامعي ينهي حياته بتناول مادة سامة في بورسعيد

وكشفت المعلومات المبدئية أن الشاب مريض نفسيا، وقد سبق حجزه فى مستشفي الأمراض النفسية للعلاج، كما أنه كان دائم البحث عن طرق التخلص من الحياة.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة من مباحث الضواحي إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب ودوافع إنهاء الحياة .