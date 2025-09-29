إنشاء 4 مطبات صناعية جديدة بشارع عبور بورسعيد مع ️استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة الشارع

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد عدد أربعة مطبات صناعية جديدة بشارع العبور وذلك للحد من السرعة الزائدة والحفاظ على سلامة المارة والمركبات. ويأتي تنفيذ هذه المطبات بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع العبور، بداية من تقاطعه مع شارع نهضة مصر وحتى مديرية الإسكان، تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد "

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بمواصلة أعمال تطوير شارع العبور وفى إطار خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير منظومة الطرق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

حيث تشمل أعمال التطوير إعادة رصف وتجميل الشارع وتحسين الإنارة والتخطيط المروري، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ويعكس الشكل الحضاري للمنطقة. فضلٱ عن انهاء أعمال إحلال وتجديد الأعمدة داخل المسطحات الخضراء بالشارع ذاته أثناء عملية التطوير التي يشهدها

يذكر أن شارع العبور بالضواحى شهد أعمال تطوير شاملة تتضمن ايضٱ تركيب الانترلوك بالجزيرة الوسطى بمنتهى الدقة والكفاءة، تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المدينة في عدة قطاعات

وأكدت " محافظة بورسعيد " أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورسعيد، بما يسهم في تعزيز سبل الأمان لمستخدمي الطريق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.