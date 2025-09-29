الغرباوي يشيد بطابور الصباح خلال تفقده عدد من مدارس زهور بورسعيد التعليمية

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، صباح اليوم فعاليات طابور الصباح بمدرسة الشهيد أحمد محمد فوزي الإعدادية بنين، كما تفقد عدد من مدارس إدارة الزهور التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور محمد بدوى مدير عام إدارة الزهور التعليمية، و كريم صالح وكيل الإدارة ، و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

وشارك طاهر الغرباوي طلاب مدرسة الشهيد أحمد محمد فوزي الإعدادية بنين، فعاليات الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم المصري بحضور أسامة الموجى مدير المدرسة التى تضم ٥٨٩ طالب موزعين على ١٣ فصلا دراسيا.

وأثنى وكيل تعليم بورسعيد ، على جهود إدارة المدرسة والمعلمين المشرفين على انتظام الطابور الصباحي وانصراف الطلاب .

الغرباوي يتفقد عدد من مدارس إدارة زهور بورسعيد

و تفقد وكيل تعليم بورسعيد ، عددا من الفصول الدراسية والمعامل وشدد الغرباوي خلال لقائه بالطلاب على ضرورة الالتحاق بمجموعات الدعم والتقوية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ووجه الشكر لمدير المدرسة والطاقم المعاون له على جهودهم المبذولة.

كما تفقد مدير المديرية انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بنين وكان في استقباله الأستاذ أيمن القلينى مدير المدرسة التى تضم ١٥ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٦٨٠ طالب موجها بضرورة الاهتمام بالإشراف العام ومتابعة المعلمين الأوائل المشرفين على المواد الأساسية والاهتمام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين من الطلاب وفق لائحة الانضباط المدرسى .

واختتم طاهر الغرباوي جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحضور طه الجندي مدير المدرسة التى يبلغ عدد طلابها ٥٢٣ طالب موزعين على ١٦ فصلا دراسيا مشيدا على التعاون بين إدارة المدرسة والقائد العسكري بها لتطبيق نظام التأسيس العسكرى بها .