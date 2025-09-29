رئيس زهور بورسعيد يقود حملة ليلية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع.. صور

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة ، فجر اليوم الإثنين ، لمنع الأبقار و العجول من الانتشار بشوارع الحي بمختلف المناطق ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، عقب انتهاء المهلة المحددة التي قررها لأصحاب العجول المتواجدة بالشوارع مدة 72 ساعة (ثلاثة أيام) بحد أقصي لتجميعها وإزالتها من الطرق العامة.

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

وشدد رئيس حي الزهور على أصحاب الأبقار خلال جولة مفاجئة له بمنطقة خلف الشادوف التي يقيم فيها مربي الأبقار والماشية والواقعة في نطاق الحي ، على عدم خروج دوابهم وابقارهم في الشوارع ، والالتزام بالقرارات الصادرة من السيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

واهاب رئيس حي الزهور بحديث شديد اللهجة مع أصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

وألزم رئيس حي الزهور أصحاب الأبقار فجر اليوم بإعادة دوابهم الي مكانها بمنطقة خلف الشادوف مرة أخري ، حيث فاجئهم وقت خروجهم بها الي الشوارع .

وأشار اللواء أيمن صبحي أن جهود الحي مستمرة وبالتوازي مع حملة مصدرة الأبقار يتم شن حملات مكثفة صباحية ومسائية علي مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية.

وناشد رئيس حي الزهور المواطنين بالتكاتف مع الحي ، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضاري والالتزام بصناديق القمامة لإلقاء مخلفاتهم والحفاظ علي نظافة الحي ، موضحا أن المواطن يمكن أن يكون رقيب علي نفسه وعلي جاره ونبذ كل ما هو سيئء في المجتمع وتقديم النصح لمن يلقي المخلفات في الشوارع فالمسئولية مشتركة بين المسئولين والمواطنين .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .