وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
محافظات

رئيس زهور بورسعيد يقود حملة ليلية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع.. صور

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع
رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور  بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة ، فجر اليوم الإثنين ، لمنع الأبقار و العجول من الانتشار بشوارع الحي بمختلف المناطق ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، عقب انتهاء المهلة المحددة التي قررها لأصحاب العجول المتواجدة بالشوارع مدة 72 ساعة (ثلاثة أيام) بحد أقصي لتجميعها وإزالتها من الطرق العامة.

رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة فجرية لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

وشدد رئيس حي الزهور على أصحاب الأبقار خلال جولة مفاجئة له بمنطقة خلف الشادوف التي يقيم فيها مربي الأبقار والماشية والواقعة في نطاق الحي ، على عدم خروج دوابهم وابقارهم في الشوارع ، والالتزام بالقرارات الصادرة من السيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

واهاب رئيس حي الزهور بحديث شديد اللهجة مع أصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

وألزم رئيس حي الزهور أصحاب الأبقار فجر اليوم بإعادة دوابهم الي مكانها بمنطقة خلف الشادوف مرة أخري ، حيث فاجئهم وقت خروجهم بها الي الشوارع .

وأشار اللواء أيمن صبحي أن جهود الحي مستمرة وبالتوازي مع حملة مصدرة الأبقار يتم شن حملات مكثفة صباحية ومسائية علي مدار اليوم لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية.

وناشد رئيس حي الزهور المواطنين بالتكاتف مع الحي ، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والحفاظ علي المظهر الحضاري والالتزام بصناديق القمامة لإلقاء مخلفاتهم والحفاظ علي نظافة الحي ، موضحا أن المواطن يمكن أن يكون رقيب علي نفسه وعلي جاره ونبذ كل ما هو سيئء في المجتمع وتقديم النصح لمن يلقي المخلفات في الشوارع فالمسئولية مشتركة بين المسئولين والمواطنين .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .

بورسعيد حى الزهور انتشار الأبقار محافظة بورسعيد

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

