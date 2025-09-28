ننشر صور ضحية حادث طرح البحر ببورسعيد

حصلت صدى البلد على صور ضحية حادث طرح البحر بمحافظة بورسعيد و التى فارقت الحياة متأثرة باصابتها بعد اصطدام سيارة تقودها بعمود إنارة بالشارع

وكشفت المعلومات الأولية أن الفقيدة تعمل مدربة لقيادة السيارات بأحدى مدارس تعليم القيادة

ولم يتضح حتى الآن سبب الحادث خاصة وأن الفقيدة تجيد القيادة وتعلمها وهل الحادث جاء بسبب تعرضها لأى عارض مرضي أفقدها التحكم بعجلة القيادة ام عيل فني بالسيارة .

شهد شارع طرح البحر أمام البوابة الخلفية لديوان عام محافظة بورسعيد حادث تصادم مأساوي، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة.

وأصيبت قائدة السيارة وتدعى يمنى جمال إبراهيم، 32 سنة، حيث جرى على الفور نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

وتوفيت الفتاة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها أثناء محاولات الأطباء إنقاذها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من قسم شرطة الشرق لمكان الحادث، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.