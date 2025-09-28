اكتمال النصاب القانونى لعمومية نادي سلام بورسعيد البحري

عقدت اليوم الأحد الجمعية العمومية الخاصة لنادى السلام البحري بمحافظة بورسعيد لتوفيق اوضاع النادي وفق قانون الرياضة رقم ١٧١لسنة ٢٠٢٥ واعتماد العمل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١١١٣ لسنة ٢٠٢٥وفق الإجراءات القانونية الصحيحة،

اكتمال نصاب عمومية نادي سلام بورسعيد البحري القانونى

و بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وانتهت في تمام السابعة مساءا تحت إشراف قضائي بحضور المستشار احمد صبري وبحضور رئيس مجلس الإدارة السيد طايع محمد

وبإشراف اللجنه العليا برأسه الدكتور محمد عبد العزيز المحضر وكيل الوزاره و الدكتور خالد النحلة وكيل المديرية و رامي حجاري مدير اداره الهيئات بالمديرية وبحضور اللجنه المشكله من محمود المر مدير ادارة الحوكمه بالمديريه و اسامة نجم مدير الادارة القانونيه بالمديرية و محمد جمال مسئول الهيئات

وقد اكتملت الجمعيه العموميه بحضور ٤٩٧ عضو و بفرز الأصوات كانت النتيجة هي

عدد الأصوات الصحيحة ٤٤٩ صوت

من اجمالى الاعضاء الذين لديهم حق الحضور وعددهم ١٦٥٠ عضو

والجدير بالذكر أن نصاب الصحيح لاكتمال الجمعيه العموميه ١٠٪؜ من احمالي الأعضاء حوالي ١٦٥ صوت