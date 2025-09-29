المصري يدعو العمومية للانعقاد في أكتوبر

وجه مجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل أبو على الدعوة لأعضاء عموميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة السابع عشر من أكتوبر 2025

وجاءت الدعوة طبقاً لاحكام قانون الرياضة رقم ( 171 ) لسنة 2025 م ولائحة النظام الاساسى للنادى المصرى رقم 76 لسنة 2017 م بشأن أجراءات عقد أجتماع الجمعية العمومية العادية .

واكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي أن الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور أجتماع الجمعية العمومية للنادي وذلك يوم الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر 2025 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء بمقر فرع النادي المصري الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي .

وأشار مجلس المصري فى دعوته الي ان اجتماع جمعيته العمومية للنظر فى جدول الاعمال الأتي

• التصديق على المحضر السابق.

• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2024/7/1 م حتى 2025/6/30 م.

• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من 2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م..

• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2024/7/1 حتى 2025/6/30 م.

• عرض خطة النشاط عن الفترة من 2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.

• إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

• النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها .

• مايستجد من أعمال .