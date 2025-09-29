قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يدعو العمومية للانعقاد في أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

وجه مجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل أبو على الدعوة لأعضاء عموميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية  العادية يوم الجمعة   السابع عشر من أكتوبر 2025

وجاءت الدعوة طبقاً لاحكام قانون الرياضة رقم ( 171 ) لسنة 2025 م ولائحة النظام الاساسى للنادى المصرى رقم 76 لسنة 2017 م بشأن أجراءات عقد أجتماع الجمعية العمومية العادية .

واكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي أن الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور أجتماع الجمعية العمومية للنادي وذلك يوم الجمعة الموافق السابع عشر من أكتوبر 2025 اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء  بمقر فرع النادي المصري الضواحي 1 - النادي المصري الاجتماعي .

المصري يدعو عموميته الجمعة   السابع عشر من أكتوبر 2025

وأشار مجلس المصري فى دعوته الي ان اجتماع جمعيته العمومية  للنظر فى جدول الاعمال الأتي 
• التصديق على المحضر السابق.
• إعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للنادى عن الفترة من 2024/7/1 م  حتى 2025/6/30 م. 
• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من  2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م..
• عرض تقرير النشاط  عن الفترة من 2024/7/1 حتى 2025/6/30 م.
• عرض خطة  النشاط  عن الفترة من  2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.
• إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.
• النظر في الاقتراحات المقدمة من  أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها .
• مايستجد من أعمال .

المصري النادى المصرى الجمعية العمومية قانون الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد