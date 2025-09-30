أجهزة بورسعيد التنفيذية والأمنية تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشارع الحميدي

تواصلت جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظة بورسعيد بنطاق حي العرب في تنفيذ حملات ميدانية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، خاصة بشارع الحميدي الذي يعد من الشوارع الهامة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط بكافة الأحياء،

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب حملة مكبرة استهدفت الحملات إزالة المظلات والتند الحديدية والفروشات العشوائية والخيام المخالفة بامتداد شارع الحميدي، والشوارع الجانبية المحيطة.

أجهزة بورسعيد التنفيذية و الأمنية تواصل الحملات لإعادة الانضباط بشارع الحميدي

وأكد رئيس حي العرب أن الحملات تأتي في إطار تعليمات المحافظ بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية المقررة وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق، بما يسهم في إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمختلف مناطق الحي.

وشدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات بكافة الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار خطة المحافظة لتحقيق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.