مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: خطة ترامب أفضل فرصة لإنهاء حرب غزة
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة شمّا بالمنوفية.. ويستفسر من المواطنين عن جودة الخدمات الطبية
الرئيس اللبناني يعرب عن آماله بأن تلقى خطة ترامب موافقة المعنيين بأسرع وقت ممكن
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد سامح طاحون الابتدائية بقرية شمّا بالمنوفية
الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر
الرئيس السيسي يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو
التعليم: منح درجات حافز التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على البطولات
المناعة خط الدفاع الأول ضد الأنفلونزا الموسمية.. 5 طرق لتعزيزها
أسعار الدواجن والطيور اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر.. والبيض دون تغييرات
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو

محمد على

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، اليوم الثلاثاء، خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يوم واحد لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة عامين في غزة.

وقال الوزير المتطرف، إن خطة السلام التي كشف عنها ترامب لن تنهي الأمر.

ووصف بتسلئيل سموتريتش، الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوٍ، وإغلاق للعيون، وتحويل ظهورنا عن دروس السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي استغلته للإنتقام والقيام بأبشع إبادة في العشرية الثالثة من القرن الواحد والعشرين.

وأضاف الوزير المتطرف : في تقديري، سينتهي الأمر بالدموع أيضًا. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مجددًا، ولن يتوقف الأمر.

الوزير المتطرف حماس وزير مالية الاحتلال خطة سلام ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

