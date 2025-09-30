وزير مالية الاحتلال: خطة سلام ترامب فشل دبلوماسي مدو

انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، اليوم الثلاثاء، خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يوم واحد لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة عامين في غزة.

وقال الوزير المتطرف، إن خطة السلام التي كشف عنها ترامب لن تنهي الأمر.

ووصف بتسلئيل سموتريتش، الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوٍ، وإغلاق للعيون، وتحويل ظهورنا عن دروس السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم حماس في أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي استغلته للإنتقام والقيام بأبشع إبادة في العشرية الثالثة من القرن الواحد والعشرين.

وأضاف الوزير المتطرف : في تقديري، سينتهي الأمر بالدموع أيضًا. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مجددًا، ولن يتوقف الأمر.