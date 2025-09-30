الأمم المتحدة" تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

حذر نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "رامز الأكبروف"، من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 (الصادر عام 2016) الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "الأكبروف" خلال كلمته أمام مجلس الأمن، "إن توسع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مستمر في التسارع إلى جانب انتشار البؤر الاستيطانية وخطوات الكنيست الإسرائيلي لتعزيز ضم الضفة الغربية.

وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية وأنها تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال: إنها تقلص بشكل منهجي مساحة الدولة الفلسطينية، وترسخ بشكل أكبر الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وأشار "الأكبروف" إلى قول الأمين العام "إن المضي قدما في خطة بناء الوحدات الاستيطانية في المنطقة (إي – 1) E1 يعد تطورا كارثيا، وفي حال تنفيذها ستؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها؛ ما يقوض تواصل الدولة الفلسطينية ذات السيادة، ويزيد خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات".

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي خلص إلى أن إسرائيل تتحمل التزاما يحتم الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن.

وعبر المسؤول الأممي عن القلق البالغ بشأن تصريحات مسؤولين حكوميين إسرائيليين بضم جميع الأرض الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هدم المباني المملوكة للفلسطينيين.

وعبر عن استنكاره لتصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنحاء قطاع غزة؛ بما يؤدي إلى فقدان الأرواح بمعدل غير مسبوق بالإضافة إلى التدمير، وأدان قتل المدنيين في غزة، بمن فيهم النساء والأطفال.

ودعا إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الرهائن، والوصول الإنساني بدون عوائق إلى أنحاء غزة.

وقال إن استمرار تصاعد مستويات العنف في الضفة الغربية يثير القلق البالغ، ونقل دعوة الأمين العام لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - لحماية السكان الفلسطينيين من الهجمات والترهيب، وأدان كل أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها الأعمال الإرهابية.



وعبر عن القلق من استمرار وتصاعد هجمات المستوطنين، التي تحدث أحيانا قرب قوات الأمن الإسرائيلية وبدعمها - والتي تؤدي إلى نزوح مزيد من المجتمعات الفلسطينية بما في ذلك في المنطقة جيم من الضفة الغربية.

وجدد دعوة الأمين العام لجميع الأطراف لاحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس والحفاظ عليه، مع مراعاة الدور الخاص والتاريخي للأردن، وأكد الأكبروف أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.