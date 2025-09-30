وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

أشاد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مُؤكدًا أنها تقوم على شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأوضح "عبد العاطي"، خلال لقائه مجموعة الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنَّ مصر حريصة على تعزيز هذه العلاقات على نحو يواكب التطورات الإقليمية والدولية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، حسب بيان للخارجية.

وأشار إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مُشيدًا بالزخم الذي وفَّره المنتدى الاقتصادي "المصري - الأمريكي"، الذي انعقد في القاهرة في مايو 2025 بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال من الجانبين، وما أتاحه من فرصة لتعميق الحوار حول آفاق الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض "عبد العاطي" خلال اللقاء أولويات السياسة الخارجية المصرية، إذ أوضح محددات موقف القاهرة إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السودانية، والوضع في ليبيا، إلى جانب قضايا الأمن المائي.

كما تناول الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم التنمية في القارة الأفريقية، مشددًا على ثوابت السياسة المصرية في الالتزام بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي بين وزير الخارجية المصري والمشاركين، حيث استمع خلاله الوزير إلى آرائهم وأسئلتهم، منوهًا بالقيمة المضافة لمثل هذه البرامج في تعزيز التبادل الثقافي والفكري ودعم العلاقات المصرية - الأمريكية.