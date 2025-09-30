قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
أخبار العالم

وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي
القسم الخارجي

أشاد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مُؤكدًا أنها تقوم على شراكة ممتدة وتعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأوضح "عبد العاطي"، خلال لقائه مجموعة الشباب المشاركين في برنامج زمالة "شفيق جبر" من مصر والولايات المتحدة، أمس الاثنين، أنَّ مصر حريصة على تعزيز هذه العلاقات على نحو يواكب التطورات الإقليمية والدولية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، حسب بيان للخارجية.

وأشار إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، مُشيدًا بالزخم الذي وفَّره المنتدى الاقتصادي "المصري - الأمريكي"، الذي انعقد في القاهرة في مايو 2025 بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال من الجانبين، وما أتاحه من فرصة لتعميق الحوار حول آفاق الاستثمار والتجارة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض "عبد العاطي" خلال اللقاء أولويات السياسة الخارجية المصرية، إذ أوضح محددات موقف القاهرة إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السودانية، والوضع في ليبيا، إلى جانب قضايا الأمن المائي.

كما تناول الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم التنمية في القارة الأفريقية، مشددًا على ثوابت السياسة المصرية في الالتزام بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف.

واختُتم اللقاء بحوار تفاعلي بين وزير الخارجية المصري والمشاركين، حيث استمع خلاله الوزير إلى آرائهم وأسئلتهم، منوهًا بالقيمة المضافة لمثل هذه البرامج في تعزيز التبادل الثقافي والفكري ودعم العلاقات المصرية - الأمريكية.

وزير الخارجية مصر والولايات المتحدة الدكتور بدر عبدالعاطي

