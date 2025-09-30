نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب



أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، عدم موافقته على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر نتنياهو في تصريحات له أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة".

ومن جانبه ؛ انتقد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها "فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال... عن كل دروس هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف "في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى".