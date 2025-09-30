قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة

رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

انتقد يائير جولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال اإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة على خلفية موافقته الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبراً أنها تعكس اتفاقاً كان مطروحاً منذ أكثر من عام وكان ينبغي توقيعه منذ فترة طويلة، بحسب ما جاء في تقارير عبرية نشرت اليوم الثلاثاء.

مكاسب سياسية لنتنياهو

وكتب جولان في منشور عبر منصة "إكس" أن نتنياهو أطال أمد الحرب "لأسباب سياسية ضيقة"، مطالباً إياه بالاعتذار "عن كل الدماء التي أريقت والمعاناة التي تسبب بها". 

وأضاف: "نتنياهو قال ’نعم‘ لاتفاق يوضح حقيقة بسيطة واحدة: لا بديل عن اتفاق إقليمي ودولي يتضمن حل الدولتين وتعزيز دور السلطة الفلسطينية بدلاً من حركة حماس".

اتهام اليسار بالخيانة

وأوضح جولان أن إقرار نتنياهو بالاتفاق يمثل تحولاً سياسياً كبيراً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء لم يكن ليظهر الموقف ذاته لو أن اتفاقاً مشابهاً وقع في عهد رئيس وزراء آخر ذي توجه ديمقراطي. 

وقال في هذا السياق: "لو أن رئيس وزراء ديمقراطياً وقع الاتفاق نفسه، لكان نتنياهو قد صعد إلى كل منصة واتهمه بأنه ’خائن يساري‘".

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد انقسامات عميقة حول مستقبل الحرب على غزة وإمكانية العودة إلى مسار سياسي مع الفلسطينيين. 

ويرى مراقبون أن تصريحات جولان تعكس تنامي الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارته للحرب وموقفه من مسار التسوية السياسية.

الجدير بالذكر أن إدراج حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية في أي اتفاق محتمل يعد نقطة خلافية داخل إسرائيل، لكنه يحظى بدعم أمريكي وأوروبي واسع باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

نتنياهو غزة الحرب علي غزة حماس ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترامب والسيسي

ترامب: مساهمات الرئيس السيسي كانت حاسمة في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة

ترشيحاتنا

الدعم النقدي

قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

بالصور

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد