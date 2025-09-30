المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة

انتقد يائير جولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال اإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة على خلفية موافقته الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبراً أنها تعكس اتفاقاً كان مطروحاً منذ أكثر من عام وكان ينبغي توقيعه منذ فترة طويلة، بحسب ما جاء في تقارير عبرية نشرت اليوم الثلاثاء.

مكاسب سياسية لنتنياهو

وكتب جولان في منشور عبر منصة "إكس" أن نتنياهو أطال أمد الحرب "لأسباب سياسية ضيقة"، مطالباً إياه بالاعتذار "عن كل الدماء التي أريقت والمعاناة التي تسبب بها".

وأضاف: "نتنياهو قال ’نعم‘ لاتفاق يوضح حقيقة بسيطة واحدة: لا بديل عن اتفاق إقليمي ودولي يتضمن حل الدولتين وتعزيز دور السلطة الفلسطينية بدلاً من حركة حماس".

اتهام اليسار بالخيانة

وأوضح جولان أن إقرار نتنياهو بالاتفاق يمثل تحولاً سياسياً كبيراً، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء لم يكن ليظهر الموقف ذاته لو أن اتفاقاً مشابهاً وقع في عهد رئيس وزراء آخر ذي توجه ديمقراطي.

وقال في هذا السياق: "لو أن رئيس وزراء ديمقراطياً وقع الاتفاق نفسه، لكان نتنياهو قد صعد إلى كل منصة واتهمه بأنه ’خائن يساري‘".

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد انقسامات عميقة حول مستقبل الحرب على غزة وإمكانية العودة إلى مسار سياسي مع الفلسطينيين.

ويرى مراقبون أن تصريحات جولان تعكس تنامي الضغوط الداخلية على نتنياهو، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارته للحرب وموقفه من مسار التسوية السياسية.

الجدير بالذكر أن إدراج حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية في أي اتفاق محتمل يعد نقطة خلافية داخل إسرائيل، لكنه يحظى بدعم أمريكي وأوروبي واسع باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.